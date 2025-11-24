Jānis Vucāns Baltijas jūras parlamentārās konferences komitejā Vācijā: Ukrainai jābūt iesaistītai visās sarunās par tās nākotni

Baltijas jūras parlamentārās konferences (BSPC) pastāvīgā komiteja savā sēdē Ķīlē, Vācijā, atkārtoti apliecināja nelokāmu solidaritāti ar Ukrainu, pirmdien, 24.novembrī, informē Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns. Parlamentārieši pieņēma paziņojumu, kurā uzsvērts, ka Ukrainas suverenitāte, neatkarība un teritoriālā integritāte ir neaizskaramas un ir jāievēro noteikumos balstītā starptautiskā kārtība.
Parlamentārieši ņēma vērā starptautiskās diskusijas, kas sekojušas nesen ASV prezentētajam miera plānam, kā arī citiem ierosinājumiem. Ukraina ir norādījusi savu gatavību nopietni izvērtēt starptautiskos priekšlikumus pat vissmagākajos apstākļos, ko rada karš. Savukārt Krievija turpina nelikumīgus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un infrastruktūrai un nav demonstrējusi nekādu ticamu nodomu izbeigt savu agresiju, norāda J.Vucāns.
Parlamentārieši paziņojumā uzsver, ka jebkuram ceļam uz mieru jābalstās starptautiskajās tiesībās un pilnā mērā jārespektē Ukrainas neatkarība un nedrīkst īstenot nevienu priekšlikumu vai sarunu formātu bez Ukrainas piekrišanas vai uz tās drošības un brīvības rēķina.
Taisnīgs un ilgtspējīgs miers nevar balstīties uz piespiešanu, teritoriālu sagrābšanu ar spēku vai ierobežojumiem Ukrainas tiesībām uz pašaizsardzību. Jebkurai starptautiskai iniciatīvai jāstiprina Ukrainas un Eiropas drošība un stabilitāte, nevis jānostiprina agresijas sekas, pauž parlamentārieši.
Ukrainas aizsardzība joprojām ir tieši saistīta ar Baltijas jūras reģiona drošību un demokrātisko noturību. BSPC pārstāvētie parlamenti apņemas sniegt Ukrainai politisku, ekonomisku, militāru un humānu atbalstu, teikts paziņojumā.
Pastāvīgā komiteja arī pauda dziļu cieņu Ukrainas tautas izturībai un apņēmībai. Tās drosme turpina stiprināt demokrātiskās vērtības visā Baltijas jūras reģionā.
Informācija par BJPK
BJPK ir Baltijas jūras reģiona parlamentārais forums. Tas dibināts 1991.gadā pēc Somijas iniciatīvas ar mērķi veicināt kopīgu identitāti Baltijas jūras reģionā, ciešāk sadarbojoties reģiona valstīm un pašvaldībām. Šajā organizācijā ir pārstāvēti ap Baltijas jūru esošo valstu nacionālie un reģionālie parlamenti, kā arī Baltijas Asambleja, Eiropas Parlaments un Ziemeļu Padome.
