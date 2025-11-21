Daiga Mieriņa Krimas platformas samitā Zviedrijā aicinās uz aktīvāku starptautisko rīcību, lai Krimas okupācijas fakts neizzustu no globālās dienaskārtības

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa 24.novembrī vizītē Zviedrijā, Stokholmā, piedalīsies Krimas platformas parlamentārajā samitā. Saeimas priekšsēdētāja aicinās starptautisko sabiedrību nerimstoši atgādināt par nelikumīgo Krimas okupāciju, lai neļautu šim jautājumam pazust no globālās dienaskārtības.
Parlamentārieši no visas pasaules nākamnedēļ pulcēsies Stokholmā, lai piedalītos Starptautiskajā Krimas platformas ceturtajā parlamentārajā samitā. Samita mērķis ir izcelt Krievijas agresijas globālo ietekmi un turpināt starptautiski izgaismot agresora pastrādātos noziegumus. Šogad parlamentārieši spriedīs arī par sankciju, cilvēktiesību, drošības, ekonomisko un vides seku jautājumiem, kā arī nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanu mājās.
Starptautiskā Krimas platforma ir izveidota 2021.gadā kā valstu un valdību, parlamentu, ārlietu ministru un ekspertu līmeņa koordinācijas un konsultāciju formāts. Tā tika izveidota, lai veicinātu pasaules līderu un plašākas sabiedrības izpratni par Krimas pussalas pagaidu okupāciju un aneksiju, tās negatīvo ietekmi uz vietējo iedzīvotāju cilvēktiesībām, drošību Melnās jūras reģionā, globālo nodrošinātību ar pārtiku un uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību. Krimas platformas mērķis ir panākt Krimas okupācijas izbeigšanu un tās miermīlīgu atgriešanu Ukrainas sastāvā.
Pērn oktobrī Krimas platformas parlamentārais samits notika Rīgā, bet iepriekš – Zagrebā un Prāgā, pulcējot parlamentāriešus no dažādām pasaules valstīm un starptautiskajām parlamentārajām organizācijām.
Vizītes laikā Zviedrijā Saeimas priekšsēdētājai plānota tikšanās arī ar Vācijas Bundestāga prezidenti Jūliju Klekneri (Julia Klöckner).
Saeimas Preses dienests