Zanda Kalniņa-Lukaševica ar Kalifornijas finanšu un ekonomikas ministri vienojas par sadarbības stiprināšanu pētniecības, mākslīgā intelekta un augstākās izglītības jomās

Ceturtdien, 20.novembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Kalifornijas štata finanšu un ekonomikas ministri Fionu Ma (Fiona Ma) un pārrunāja sadarbības iespējas ekonomikā un investīciju piesaistē. Atsaucoties Fionas Ma uzaicinājumam, tikšanās notika ministres Sakramento birojā. Zandas Kalniņas-Lukaševicas vizītes mērķis ir turpināt un stiprināt uzsākto sadarbību ar Kalifornijas štata amatpersonām un tehnoloģiju kompānijām, kā arī veicināt augstskolu sadarbību.
2024.gada vasarā Fiona Ma kopā ar uzņēmēju delegāciju darba vizītē apmeklēja Latviju, tostarp Saeimu, savukārt 2024.gada rudenī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar uzņēmēju delegāciju apmeklēja Kaliforniju. Tā rezultātā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera un Kalifornijas uzņēmēju organizācija parakstīja vienošanos par sadarbību ekonomikas attiecību veicināšanai. Reaģējot uz partneru pausto interesei par sadarbību tehnoloģiju jomā, Latvija izveidoja Mākslīgā intelekta centru.
“Izveidotā pozitīvā sadarbība un ieinteresētība politiskajā līmenī un Mākslīgā intelekta centra likuma dotās iespējas rada ļoti labvēlīgu bāzi akadēmiskā un biznesa sektora iniciatīvu īstenošanai. Tagad laiks nākamajiem soļiem,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Sadarbība ar Latviju Kalifornijas uzņēmējiem sniedz pieeju Eiropas Savienības (ES) vienotajam tirgum un iespējas attīstīt jaunus produktus ES regulētajā telpā. “Latvija ir zinošs, ātrs un uzticams partneris ar spēcīgām priekšrocībām”, sarunā uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre. Viņa pauda, ka tieši ekonomiskā sadarbība dos redzamāko pienesumu gan Latvijai, gan Kalifornijai.
Z.Kalniņa-Lukaševica izcēla potenciālo sadarbību pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā – īpaši mākslīgā intelekta, kvantu tehnoloģiju, dzīvības zinātņu, digitālās veselības un precīzijas medicīnas jomās, kā arī drošības sektora inovāciju izstrādē un testēšanā.
Īpašu uzmanību sarunā Fiona Ma un Z.Kalniņa-Lukaševica veltīja sadarbības izveidei starp Latvijas un Kalifornijas universitātēm. Puses vienojās to aktīvi sekmēt jau tuvākajā laikā. Tas sniegs Latvijas augstskolām arī iespēju pārņemt Kalifornijas pieredzi pētījumu komercializācijā.
Apspriežot citus potenciālās sadarbības virzienus, tika atzīmēts, ka Kalifornija saskaras ar pieejamu mājokļu iztrūkumu. Z.Kalniņa-Lukaševica aicināja Kalifornijas pārstāvjus apmeklēt Latviju un iepazīties ar Latvijas piedāvājumu koka māju ražošanā, uzsverot, ka šī arī ir viena no potenciāli teicamām sadarbības jomām.
Sarunā kopā ar Z.Kalniņu-Lukaševicu piedalījās, kā arī sniedza būtisku pienesumu vizītes norisē Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Mārtiņš Andersons.
Tikšanās ar Kalifornijas štata finanšu ministri Fionu Ma notika Saeimas priekšsēdētājas biedres darba vizītes ASV ietvaros, tādējādi turpinot dialogu, kas mērķtiecīgi aizsākts jau pirms vairākiem gadiem.
Kalifornijas štats šobrīd ir jau ceturtā lielākā pasaules ekonomika, uzreiz aiz ASV kopumā, Ķīnas un Vācijas.
Saeimas Preses dienests