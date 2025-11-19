Tautsaimniecības komisija: no 2030.gada transporta sektora emisijas būs jāsamazina vismaz par 16 procentiem

Sākot no 2030.gada transporta sektora emisijas būs jāsamazina vismaz par 16 procentiem, paredz trešdien, 19.novembrī, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā galīgajam lasījumam Saeimā atbalstītais jauna Transporta enerģijas likuma projekts.
Degvielas piegādātājiem būs pienākums palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru savā enerģijas portfelī. Katrs komersants varēs pats izvēlēties, kā efektīvāk sasniegt noteikto mērķi. Piemēram, esošajās degvielas uzpildes stacijās varēs ierīkot biometāna vai elektroenerģijas uzlādes punktus, kā arī piedāvāt degvielu ar lielāku biodegvielas piejaukumu vai pilnībā atjaunīgu biodegvielu.
Pienākums samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas attiecas uz degvielas tirgotājiem visā Eiropas Savienībā, atbildot uz deputātu jautājumiem, uzsvēra Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji. Prasības neattieksies uz lauksaimniecībā un zivsaimniecībā izmantoto degvielu, pauda ministrija.
Tāpat likumprojekts paredz nosacījumus transportlīdzekļiem valstspilsētās – vismaz 30 procentiem no sabiedriskā transporta būs jāizmanto atjaunīgā enerģija. Esošos transportlīdzekļus varēs turpināt izmantot, pielāgojot tos tīrākas enerģijas izmantošanai, piemēram, pārejot uz biodegvielu, biometānu vai elektroenerģiju.
Likumprojekts paredz, ka uz Eiropas transporta tīkla galvenajiem autoceļiem un to tuvumā tiks izbūvēti jauni lieljaudas elektroenerģijas uzlādes punkti, kā arī uzpildes vietas atjaunīgajām un nebioloģiskas izcelsmes degvielām, īpaši kravas transportlīdzekļu vajadzībām. Turklāt, būvējot jaunu vai pārbūvējot esošu degvielas uzpildes staciju, komersantiem būs pienākums nodrošināt vismaz vienu elektrouzlādes vai alternatīvās degvielas uzpildes punktu.
Iecerēts, ka likums stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī. Lai tas stātos spēkā, likumprojekts trešajā – galīgajā – lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests