Daiga Mieriņa Eiropas Parlamenta demokrātijas forumā: politiķu aizsardzība nav privilēģija – tā ir demokrātijas pamats

Politiķu aizsardzība nav privilēģija – tā ir demokrātijas pamats. Uzbrukums politiķim ir uzbrukums demokrātijai. Tāpēc valstij ir pienākums nodrošināt deputātu aizsardzību, lai ikviens, neatkarīgi no dzimuma, varētu brīvi un droši pildīt savu mandātu. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 19.novembrī, Briselē Eiropas Parlamenta demokrātijas forumā, uzrunājot savus kolēģus par politiskās polarizācijas radītajiem izaicinājumiem un vardarbību pret politiķiem. Eiropas Parlaments rīko pirmo Eiropas Savienības Parlamentārās demokrātijas forumu, kurā dalībvalstu pārstāvji diskutē, kā stiprināt demokrātiju.
Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka vardarbība pret politiķiem diemžēl ir kļuvusi par daļu no mūsdienu politiskās kultūras un tā izpaužas ne tikai kā verbāli uzbrukumi klātienē un tiešsaistē, bet arī fiziski. Gluži kā ikvienam pilsonim, arī politiķim ir jājūtas maksimāli droši, lai varētu paust savu viedokli un realizēt savu vēlētāju idejas un politiskās programmas. Klikšķu kultūra interneta medijos un soctīklos aicina pēc skaļiem paziņojumiem un sensācijām. Mēs neviļus zaudējam politisko centru, jo interesantākas ir radikālākas idejas, akcentēja D.Mieriņa.
D.Mieriņa sacīja, ka politiķa galvenais uzdevums ir aizstāvēt savu vēlētāju intereses, tāpēc naida runai un vardarbībai nav vietas civilizētā sabiedrībā. Likumdošanā skaidri jābūt uzrakstītam – pret vardarbību ir jāpasargā ikviens indivīds, un droši ir jājūtas ikvienam, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja. Viņa arī akcentēja, ka uzvedības kodeksi un kārtības ruļļi paši par sevi nepasargās, ja politiķi uzvedīsies nepieklājīgi un rupji viens pret otru.
Pret nokaitētiem prātiem un asām emocijām vislabāk palīdz mierīga saruna, tāpēc aicinu runāt ar saviem kolēģiem un vēlētājiem biežāk. Mēs droši vien nekad nevarēsim izskaust ekstremālas parādības, bet mēs noteikti varam radīt cieņpilnu atmosfēru, teica Saeimas priekšsēdētāja saviem kolēģiem spīkeriem, kuri vada parlamenta sēdes. D.Mieriņa akcentēja, ka nav iedomājama politiskā cīņa bez uzskatu sadursmes, bet tai jānotiek pēc godīgas spēles principiem – bez šantāžām, iebiedēšanām un pazemojumiem.
Forumu atklāja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola (Roberta Metsola) un Eiropas parlamenta prezidējošās valsts – Dānijas – parlamenta spīkers Sērens Gāde (Søren Gade), kuri uzsvēra parlamentu lomu demokrātijas aizsargāšanā. Forumā parlamentārieši sprieda par pilsonisko līdzdalību demokrātijas stiprināšanā un noturības veidošanu, kā arī to, kā pārvarēt politisko polarizāciju.
Kopā ar Saeimas priekšsēdētāju forumā piedalās arī Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre, NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāve Irma Kalniņa, kā arī Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts Igors Rajevs.
Saeimas priekšsēdētāja vizītē Briselē tikās arī ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju R.Metsolu (Roberta Metsola) un ar Portugāles parlamenta priekšsēdētāju Žuzē Pedru Agiaru-Branku (José Pedro Aguiar-Branco). D.Mieriņa kolēģiem uzsvēra nacionālo parlamentu lomas, Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas stiprināšanu, kā arī atbalstu Ukrainai.
