Zanda Kalniņa-Lukaševica darba vizītē ASV tiksies ar augsta līmeņa amatpersonām, pētniekiem un uzņēmējiem

Lai stiprinātu Latvijas un ASV sadarbību ekonomikas, pētniecības, inovāciju un digitālās attīstības jomās, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica šonedēļ darba vizītē Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) tiksies ar ASV Kalifornijas štata amatpersonām, pētniekiem un uzņēmējiem. Kalifornijas štats ir ceturtā lielākā pasaules ekonomika uzreiz aiz ASV kopumā, Ķīnas un Vācijas.
Trešdien, 19.novembrī Z.Kalniņa-Lukaševica tiksies ar Eiropas Savienības (ES) pārstāvniecības Sanfrancisko vadītāju Džerardu de Grāfu (Gerard de Graaf) un viņa vietnieci mākslīgā intelekta un digitālajos jautājumos Joanu Smoliņsku (Joanna Smolinska), lai pārrunātu ES sadarbības ar ASV iestrādes mākslīgā intelekta un tehnoloģiju attīstības jomā.
Ceturtdien, 20.novembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre tiksies ar Kalifornijas štata finanšu ministri Fionu Ma (Fiona Ma), lai apspriestu ASV un Latvijas sadarbību ekonomikā, tehnoloģiju attīstībā un investīciju piesaistē. Tikšanās būs turpinājums dialogam, kas aizsākts 2024.gadā, Fionai Ma viesojoties Latvijā. Līdzšinējo vizīšu apmaiņas rezultātā ir izveidots Latvijas Mākslīgā intelekta centrs, kura viens no mērķiem ir sekmēt praktisku sadarbību ar lielākajām ASV tehnoloģiju kompānijām.
Tāpat 20.novembrī paredzētas tikšanās ar Demokrātu partijas kongresmeni Sesīliju Agiāru-Kariju (Cecilia Aguiar-Curry), Republikāņu partijas senatoru Rodžeru Niello (Roger Niello), kā arī Sanfrancisko mērijas pārstāvjiem, tostarp Starptautiskās tirdzniecības un komercijas vadītāju Marku Čandleru (Mark Chandler).
Piektdien, 21.novembrī, Z.Kalniņa-Lukaševica apmeklēs Stenfordas universitāti, kur paredzētas sarunas ar universitātes bibliotēkas vadītāju un dekānu par sadarbības iespējām ar Latvijas augstskolām un uzņēmumiem zinātnes un pētniecības jomā.
Savukārt sestdien, 22.novembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedrei plānotas vairākas tikšanās ar ASV uzņēmumu pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības plānus un investīcijas Latvijā.
Darba vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētājas biedrei paredzētas tikšanās ar Latvijas goda konsulu Dienvidkalifornijā Juri Buņķi un Amerikas latviešu apvienības priekšsēdi Mārtiņu Andersonu, lai apspriestu latviešu diasporas aktualitātes, tajā skaitā ieguldījumu Latvijas un ASV sadarbības veicināšanai dažādos tautsaimniecības sektoros.
