Juridiskā komisija atbalsta Armīna Meistera kandidatūru ģenerālprokurora amatam

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 19.novembrī, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par Armīna Meistera iecelšanu ģenerālprokurora amatā.
Deputāti sēdē uzklausīja A.Meistera redzējumu par prokuratūras turpmāko darbību un attīstību, stratēģiskiem mērķiem, Prokuratūras starptautisko integrāciju un sadarbību. A.Meisters pašlaik pilda virsprokurora amata pienākumus Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā. Kopš 2000.gada viņš darbojies dažādās prokuratūras struktūrvienībās, tai skaitā bijis virsprokurors Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūrā un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā.
Prokuratūras likums paredz, ka ģenerālprokuroru pēc Tieslietu padomes priekšlikuma amatā ieceļ Saeima uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par ģenerālprokuroru ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
Par A.Meistera kandidatūru ģenerālprokurora amatam vēl jālemj Saeimai. Komisija lēmuma projektu lūgs iekļaut rītdienas Saeimas sēdē, informēja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Saeimas Preses dienests