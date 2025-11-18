Daiga Mieriņa 18.novembrī: mūsu zeme nav tikai vieta kartē, tie esam mēs paši

“Mēs esam stipra un sirsnīga tauta. Mēs skaļi to nesakām, bet mūsos mīt nelokāma mīlestība uz savu zemi. Un, kad pienāk brīdis, kad kopā jāpaceļ karogs, mēs katrs ar savu stāstu, ar savu pieredzi kļūstam par vienu veselumu. Mūsu zeme nav tikai vieta kartē, tie esam mēs paši. Tik ilgi, kamēr mūsos dzīvos mīlestība pret savu zemi, tik ilgi dzīvos arī Latvija,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 18.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 107.gadadienai veltītajā parlamenta svinīgajā sēdē, pateicoties katram latvietim par to, ka brīvība mums nav tikai vārds, bet patiesa vērtība, ko sargājam, kopjam un nododam tālāk nākamajām paaudzēm.
Brīvība mums, latviešiem, ir bijusi centrālā mūsu pastāvēšanas ass. “Būt brīviem savā zemē, domā un ticībā. Būt savas zemes saimniekiem un spēt darīt pašiem. Brīvības apziņa ir vērtība, kas mūsos sakņojusies cauri paaudzēm,” sacīja D.Mieriņa, vienlaikus atzīmējot, ka šodien, kad pasaulē un arī mūsu sabiedrībā jūtama spriedze, būtiski runāt gan par to, kas mūs vieno, gan par to, kas šķeļ. “Mēs esam atšķirīgi, ar dažādiem viedokļiem un uzskatiem. Varbūt tieši šobrīd vajag apstāties, ieklausīties un meklēt kopīgo,” aicināja Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka reizēm, šķiet, aizmirstam, ka brīvība nozīmē arī spēju ieklausīties un veidot dialogu.
“Šos 35 neatkarības gadus mēs esam dzīvojuši nemitīgas izaugsmes un attīstības laikā. Mēs esam dzīvojuši brīvības un demokrātijas skurbināti un šodien esam attapušies kraujas malā, jo, kā izradās, brīvība nav tikai apziņa, bet gan drosme un rīcība, kas prasa stingru stāju un zināmas pūles,” pauda Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka, paaudzēm mainoties, šodien brīvība tiek uztverta pašsaprotami, tomēr tā joprojām ir vērtība, ko nepieciešams sargāt – gan pret ārējiem apdraudējumiem, gan sabiedrības iekšējo šķelšanos.
“Karš Ukrainā ir atgādinājums, ka mūsu izaicinājumi ir daudz lielāki par savstarpējām ķildām. Ukrainas tauta ar savu drosmi un pašaizliedzību atgādina, ka brīvība ir reizē dārga un trausla. Šis karš ir brīdinājuma signāls, ka mums visas pūles ir jāvelta mūsu drošības stiprināšanai – iekšēji, ārēji un arī katrā no mums,” pauda D.Mieriņa.
“Latvijas valsts tika dibināta dažādiem politiskajiem spēkiem un ideoloģijām vienojoties kopīgā pārliecībā, ka latviešiem ir vajadzīga sava brīva valsts, ka latvieši var dzīvot zem viena karoga, runāt vienā valodā. Mūsu valsts dibināšana ir pierādījums tam, ka pretēji viedokļi spēj pastāvēt līdzās un tiem nav jābūt konkurējošiem,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, atzīmējot, ka mēs kļūstam par nobriedušu demokrātiju, kurā mācāmies cieņpilni diskutēt un apzināties atbildību par valsts nākotni. “Kad ideoloģiskās cīņas ir liktas pie malas, sociālie tīkli un ziņu portāli aizvērti, mums svarīgas atkal kļūst vienkāršas un visiem saprotamas lietas – ģimene, veselība, labklājība un drošība,” pauda D.Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka šogad atzīmējam 90 gadus kopš pašu rokām celts un vēlāk nosargāts, kopts un atjaunots Brīvības piemineklis. Tas ir nospiedums vēsturē un apliecinājums mums pašiem - Latvija ir un būs, cauri laikiem un cauri gadu simtiem, sacīja D.Mieriņa.
“Tā ir ģimene, paši tuvākie, kas ar atmiņu stāstiem veido patriotismu, veido piederību šai vietai, ko saucam par mājām – Latviju. Ikvienā ģimenē, bērnudārzā, skolā, svētku koncertos un ikdienā cauri mūsu dzīvēm mēs izjūtam patriotismu. To sajūtu, kad šķiet, ka mūsu sirdīs kas notrīs, dzirdot Latvijas vārdu, jūtot blakus stāvošā plecu, izskanot himnas pēdējām notīm vai pēc ilgākas prombūtnes atgriežoties Rīgas lidostā,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.
