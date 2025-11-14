Saeima sanāks uz svinīgo sēdi 18.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 107.gadadienā

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107.gadadienai Saeima otrdien, 18.novembrī, pulksten 12.00 sanāks uz svinīgo sēdi.
Sēdē uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Uz svinīgo sēdi aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas, bijušie Augstākās padomes deputāti, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.
Svinīgās sēdes norisei varēs sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļa vietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos, kā arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.
Saeimas Prezidijs un deputāti 18.novembrī piedalīsies arī citos valsts svētkiem veltītajos pasākumos – pulksten 9.00 ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā un pulksten 10.30 svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Tāpat parlamentārieši 11.novembra krastmalā vēros Nacionālo bruņoto spēku vienību militāro parādi, kas sāksies pulksten 13.30.
Latvijas Republika proklamēta 1918.gada 18.novembrī, un tam par godu ik gadu šajā dienā Saeima pulcējas uz svinīgo sēdi.
Informācija medijiem:
TV, foto iespēja svinīgās sēdes laikā.
Ierodoties uz svinīgo sēdi, lūdzam ģērbties lietišķi.
Fotogrāfiem un operatoriem ierašanās Saeimas Sēžu zālē līdz pulksten 11.50.
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, Saeimas svinīgās sēdes atspoguļošanai lūdzam pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
