Ar Baltijas Asamblejas balvu mākslā godina latviešu diriģentu Kasparu Putniņu

Ar Baltijas Asamblejas balvu mākslā godināts latviešu diriģents Kaspars Putniņš. Balva piešķirta par K.Putniņa sniegumu kopā ar Latvijas Radio kori koncerta programmā “Sapņu straume”, kas notika Baltijas mūzikas dienu ietvaros 2023.gada 31.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. Ceturtdien, 13.novembrī, svinīgā ceremonijā Rīgā balvu viņa vietā saņēma Latvijas Radio kora direktore Ilze Paidere-Staķe.
“Aicinu mūs visus šovakar sajust mūsu spēku un stipro drauga plecu. Kopā mēs esam Baltijas kodols. Brīvi, nesalaužami un lepni par mūsu sasniegumiem,” ceremonijā sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Baltijas Asamblejas prezidents Jānis Vucāns uzsvēra, ka sasniegumi, kurus šodien svinam, nav tikai individuāli panākumi, bet gan kopīgā Baltijas gara atspulgs. Pateicoties kultūrai, zinātnei un inovācijai, mēs varam sargāt to, kas mūs raksturo, un veidot stiprāku un noturīgāku Baltijas reģionu.
Ar asamblejas balvu literatūrā apbalvots lietuviešu dzejnieks, literatūrkritiķis un tulkotājs Toms Venclova (Tomas Venclova) par jaunāko dzejas grāmatu "Aiz Annas un Bernardiešiem" (“Už Onos ir Bernardinų”). Savukārt BA balvu zinātnē piešķirta politiskās teorijas profesorei Tartu Universitātē Evai Pīrimē (Eva Piirimäe) par savu monogrāfiju “Herders un apgaismības politika” (“Herder and Enlightenment Politics”).
Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Tā ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki.
Ar Baltijas Inovācijas balvu šogad apbalvots latviešu uzņēmums “Spark Technologies”, kurš specializējas apkalpoto un neapkalpoto virsmas un zemūdens kuģu, kā arī aviācijas līmeņa kompozītmateriālu detaļu projektēšanā, izpētē, izstrādē un ražošanā.
Pasākumā piešķirtas arī Baltijas Asamblejas medaļas. Ar medaļu apbalvots enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš par nozīmīgu ieguldījumu enerģētikas politikas izstrādē un skaidrošanā, kā arī par aktīvu dalību asamblejas komiteju darbā un sabiedriskajās debatēs. Medaļa pasniegta arī asamblejas ģenerālsekretārei Agnijai Antanovičai par nesavtīgu darbu, atbalstot Baltijas Asamblejas darbību un veicinot organizācijas labā vārda popularizēšanu.
Apbalvots arī atvaļināts brigādes ģenerālis, Baltijas Aizsardzības koledžas dibinātājs Maikls Klemmesens (Michael H. Clemmesen) par izcilu ieguldījumu militārās sadarbības attīstības koordinēšanā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī Lietuvas parlamenta deputāts Ģiedrjus Drukteinis (Giedrius Drukteinis) par mērķtiecīgu vadību un nozīmīgu lomu Baltijas valstu sadarbības veicināšanā.
Tāpat ar medaļu apbalvots brigādes ģenerālis Kristofs Hubers (Christoph Huber) par Baltijas valstu teritorijas un kopīgo vērtību aizstāvēšanu un uzticamas atturēšanas nodrošināšanu, kā arī bijušais Lietuvas premjers Ģintautas Paluckas (Gintautas Paluckas) par izcilu ieguldījumu un patiesu sadarbību, īstenojot kopīgos Baltijas valstu projektus.
Vēl ar Baltijas Asamblejas medaļu apbalvota tulkotāja Valve Strikaitiene (Valvi Strikaitienė) – par daudziem tulkojumiem no lietuviešu uz igauņu valodu un diplomātisko attiecību veicināšanu starp Lietuvu un Igauniju, kā arī dabaszinātnieks Ūdo Timms (Uudo Timm) par sadarbības un komunikācijas veicināšanu starp Baltijas valstīm dabas aizsardzības un zooloģijas jomā un Baltijas terioloģisko konferenču organizēšanu.
Tāpat ar medaļu apbalvota rakstniece un diplomāte Anna Žīgure par sasniegumiem Latvijas integrēšanā Baltijas jūras valstu kopienā un izcilu ieguldījumu kultūras sadarbības veicināšanā starp Baltijas valstīm un kopīgo vērtību popularizēšanā
Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija ceturtdien, 13.novembrī, notika asamblejas 44.sesijas ieskaņā. Parlamentārieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas šajās dienās pulcējušies Rīgā, lai pārrunātu mūsu reģionam būtiskus jautājumus, tostarp spriestu par transporta savienojamību kā reģionālās vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantijas pīlāru.
