Dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi informēs par citu personu deklarēšanos viņu īpašumā

(13.11.2025.)

Dzīvokļa īpašnieks nekavējoties tiks informēts, ja viņa īpašumā savu dzīvesvietu būs deklarējusi cita persona bez likumiska pamata. To paredz Saeimā ceturtdien, 13.novembrī, konceptuāli atbalstītie grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. 

Izmaiņas paredz, ka nekustamā īpašuma īpašnieks savā e-adresē no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) saņems paziņojumu par personām, kas viņa īpašumā deklarējušas savu dzīvesvietu. Tas ļaus īpašniekam savlaicīgi izvērtēt, vai deklarēšana ir tiesiska, un nepieciešamības gadījumā šo deklarēšanu anulēt. 

Grozījumi arī noteic, ka persona, kurai pēdējo trīs gadu laikā dzīvesvieta būs anulēta par nepatiesām ziņām, nākamo dzīvesvietas deklarāciju varēs iesniegt tikai klātienē, turklāt uzrādot dokumentu par dzīvesvietas tiesisko pamatu, piemēram, īres līgumu. 

PMLP informācija liecina, ka gada laikā no vairāk nekā 200 tūkstošiem deklarēšanas gadījumu ap 400 personu savu dzīvesvietu deklarējušas citu cilvēku īpašumos bez tiesiska pamata. 

Tāpat grozījumi Ārlietu ministrijai paredz tiesības diplomātisko un konsulāro personu dzīvesvietas reģistrēt Fizisko personu reģistrā. 

Par izmaiņām Dzīvesvietas deklarēšanas likumā divos lasījumos vēl jālemj par grozījumu virzību Saeimā atbildīgajā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kā arī Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

