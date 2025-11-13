Saeima konceptuāli atbalsta apbūves tiesības dzīvojamo īres māju būvniecībai uz valsts vai pašvaldību zemes

(13.11.2025.)

Lai veicinātu jaunu, energoefektīvu un iedzīvotājiem pieejamu īres mājokļu būvniecību, Saeima ceturtdien, 13.novembrī, konceptuāli atbalstīja Dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likuma projektu

Likuma projekts paredz ieviest īpašu apbūves tiesību regulējumu, kas ļautu uz valsts vai pašvaldības zemes būvēt daudzdzīvokļu īres mājas izīrēšanai iedzīvotājiem, tostarp sociālās palīdzības ietvaros. Patlaban apbūves tiesības iespējams piemērot tikai nedzīvojamām ēkām vai inženierbūvēm, lai neradītu jaunus dalītos īpašumus. 

Paredzēts noteikt, ka apbūves tiesību termiņš būs 70 gadi un pēc šī termiņa beigām uzceltā dzīvojamā māja bez atlīdzības pāries valsts vai pašvaldības īpašumā. Šādas mājas nedrīkstēs sadalīt dzīvokļu īpašumos vai pārdot pa daļām. 

Jauns regulējums rosināts, lai veicinātu jaunu īres dzīvokļu fonda attīstību, māju būvniecībā piesaistītu privātos attīstītājus un efektīvi izmantotu valsts un pašvaldību zemi, kā arī pašvaldībām būs iespēja īrēt šos dzīvokļus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Tas mazinātu arī mājokļu trūkumu reģionos un vienlaikus veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, pauž projekta autori.  

Latvijā, tāpat kā citviet Eiropas Savienībā, trūkst pieejamu mājokļu, tādēļ Eiropas Komisija šobrīd izstrādā kopēju plānu mājokļu pieejamības uzlabošanai, kas paredz veicināt būvniecībai paredzētās zemes izmantošanu un sociālo mājokļu attīstību. Ar jauno likumu paredzēts radīt atbalsta mehānismu, kas ļautu iedzīvotājiem piekļūt kvalitatīviem mājokļiem par saprātīgu īres maksu, norādījuši likuma projekta autori. 

Dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likuma projekts vēl divos lasījumos jāskata par tā virzību Saeimā atbildīgajā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kā arī Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

