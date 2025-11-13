Baltijas parlamentārieši Rīgā spriedīs par transporta savienojamību kā reģionālās vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantu

Rīt, 14.novembrī, Saeimas namā pulcēsies parlamentāriešu delegācijas no Baltijas valstīm, lai ikgadējā Baltijas Asamblejas sesijā pārrunātu mūsu reģionam būtiskus jautājumus, tostarp spriestu par transporta savienojamību kā reģionālās vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantijas pīlāru.
Ievadvārdus Baltijas Asamblejas 44.sesijas atklāšanā Saeimas namā sacīs Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Igaunijas Rīgikogu priekšsēdētājs Lauri Husars (Lauri Hussar) un Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks (Juozas Olekas).
Sesiju atklās Baltijas Asamblejas prezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, Baltijas Asamblejas viceprezidents, Igaunijas delegācijas vadītājs Timo Suslovs (Timo Suslov) un Baltijas Asamblejas viceprezidents, Lietuvas delegācijas vadītājs Ģiedrjus Drukteinis (Giedrius Drukteinis).
Tematiskās debates par transporta savienojamību Baltijas valstīs vadīs Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas priekšsēdētājs Andris Kulbergs, Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Pēters Tali (Peeter Tali) un Ekonomikas komitejas loceklis Raimonds Šukis (Raimondas Šukys). Tajās piedalīsies arī Latvijas Republikas satiksmes ministrs Atis Švinka, Igaunijas Republikas infrastruktūras ministrs Kuldars Leiss (Kuldar Leis) un Lietuvas Republikas transporta un komunikāciju ministrs Jurs Taminsks (Juras Taminskas).
Asamblejas sesijas ietvaros pulksten 11.00 sanāks arī parlamentu un izpildvaras sadarbības platforma – 31.Baltijas Padome. To vadīs J.Vucāns un Baltijas Ministru padomes Sadarbības padomes priekšsēdētāja, Latvijas Republikas ārlietu ministre Baiba Braže. Padomi uzrunās arī NATO Parlamentārās asamblejas viceprezidente Āgneša Vadai (Agnes Vadai), Igaunijas Republikas ārlietu ministrs Marguss Cahkna (Marguss Cahkna) un Lietuvas Republikas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris (Ķēstutis Budris). Pēc sanāksmes pulksten 13.00 notiks kopīgā paziņojuma parakstīšana un preses konference, kuru būs iespējams vērot tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta sociālo tīklu kontos.
Sesijas ieskaņā ceturtdien, 13.novembrī, paredzēta Asamblejas balvu pasniegšanas ceremonija. Tajā balvu mākslā piešķirs latviešu diriģentam Kasparam Putniņam par viņa sniegumu kopā ar Latvijas Radio kori koncerta programmā “Sapņu straume”, kas notika Baltijas mūzikas dienu ietvaros 2023.gada 31.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. Balvu literatūrā saņems lietuviešu dzejnieks, literatūrkritiķis un tulkotājs Tomas Venclovs (Tomas Venclova) par jaunāko dzejas grāmatu "Aiz Annas un Bernardiešiem" (“Už Onos ir Bernardinų”), bet zinātnē – politiskās teorijas profesore Tartu Universitātē Eva Pīrimē (Eva Piirimäe), kura nominēta par savu monogrāfiju “Herders un apgaismības politika” (“Herder and Enlightenment Politics”). Ceremonijā tiks pasniegtas arī Asamblejas medaļas.
Informācija par Baltijas Asambleju:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti Asamblejas dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
Saeimas Preses dienests