Plāno mazināt administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem

(11.11.2025.)

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 11.novembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, kas paredz paplašināt darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un mazināt administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem.

Ar grozījumiem iecerēts noteikt, ka sociālie uzņēmumi, kas darbojas vismaz trīs gadus vai kurus dibinājusi sabiedriskā labuma organizācija ar pieredzi darbā ar personām ar invaliditāti, varēs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām ar invaliditāti bez papildu licencēšanas.

Darbiekārtošanas pakalpojumus šobrīd drīkst sniegt tikai tie uzņēmumi, kuriem ir Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegta licence. Tomēr sociālie uzņēmumi jau ir pakļauti Labklājības ministrijas uzraudzībai un ievēro līdzvērtīgas vai pat stingrākas prasības nekā komersanti. Līdz ar to dubultā uzraudzība rada lieku administratīvo slogu gan sociālajiem uzņēmumiem, gan arī valsts pārvaldei, pauž likumprojekta autori no Labklājības ministrijas.

Ar likumprojektu paredzēta arī iespēja sociālajiem uzņēmumiem daļēji sadalīt peļņu. Komisija sēdē norādīja, ka turpmākajos likumprojekta lasījumos šī iecere tiks rūpīgi izvērtēta, analizējot arī iespējamos riskus.

Ar grozījumiem plānots mainīt arī informatīvo ziņojumu sagatavošanas biežumu – Labklājības ministrija ziņojumu par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību sagatavos reizi trijos gados, nevis divos, kā tas noteikts pašlaik.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimā.

 

Saeimas Preses dienests

