2026.gada valsts budžeta projektam saņemti vairāk nekā 450 priekšlikumi

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam – galīgajam – lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu.
2026.gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam kopumā iesniegti vairāk nekā 240 priekšlikumi. Savukārt likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu, iesniegti vairāk nekā 210 priekšlikumi. Saeimas kārtības rullī paredzētās tiesības iesniegt priekšlikumus izmantojušas Saeimas frakcijas, kā arī komisijas, deputāti individuāli un nozaru ministrijas.
Kā noteikts Saeimas kārtības rullī, valsts budžeta projektam iesniegtos priekšlikumus par valsts budžeta projekta virzību Saeimā atbildīgā Budžeta komisija nosūta atzinuma sniegšanai Ministru kabinetam.
Darbu pie nākamā gada budžeta projektam iesniegto priekšlikumu izskatīšanas atbildīgā komisija sāks pēc tam, kad par katru no tiem būs saņemts Ministru kabineta atzinums.
Paredzēts, ka galīgajā lasījumā par likumprojektu “Par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam” un to pavadošajiem likumprojektiem Saeima lems 5.decembrī.
Saeimas Preses dienests