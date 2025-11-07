Saeimas sanākšanas un Satversmes spēkā stāšanās gadadienā godina parlamentārisma vērtību stiprinātājus

1.Saeimas sanākšanas un Satversmes spēkā stāšanās 103.gadadienā piektdien, 7.novembrī, Saeimas namā godināti cilvēki, kuri snieguši būtisku ieguldījumu parlamenta darba, tā tradīciju un vērtību stiprināšanā. Svinīgs pateicības pasākums parlamentārisma vērtību stiprinātājiem ir jauna tradīcija, ko pērn aizsāka 14.Saeimas Prezidijs.
1922.gada 7.novembrī pulksten 12.00 uz pirmo sēdi pulcējās 1.Saeima. Līdz ar parlamenta sanākšanu spēkā stājās arī mūsu valsts pamatlikums – Satversme, kas noteic valsts iekārtu un varas īstenošanas principus. Kopš tā laika ir pagājuši 103 gadi – vēsturiskiem notikumiem un līkločiem pilns laiks, tomēr parlamenta ievēlēšanas un darbības pamatprincipi palikuši nemainīgi cauri laikiem.
Svinīgajā pasākumā Atmodas laika līderis Dainis Īvāns, kuru pērn sveica par būtisku ieguldījumu un ilggadēju sadarbību parlamentārisma vēstures izkopšanā un demokrātijas vērtību stiprināšanā, sniedza priekšlasījumu par parlamentārismu un tā vērtību stiprināšanas nozīmi. Svinīgajam pasākumam īpašu muzikālo noskaņu piešķīra Zigfrīds Muktupāvels.
Šogad svinīgajā pasākumā pateicāmies okupācijas laika pretošanās kustības dalībniecei Lidijai Doroņinai-Lasmanei par mūža ieguldījumu Latvijas brīvības ideālu saglabāšanā, cilvēka pašcieņas un garīgās noturības stiprināšanā, kā arī vienam no Latvijas neatkarības deklarācijas autoriem Egilam Levitam par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanā, kā arī valsts tiesiskās identitātes veidošanā. Tāpat sveicām festivāla “Lampa” idejas autori Ievu Moricu par radošu un iedvesmojošu ieguldījumu sabiedrības līdzdalības un demokrātijas stiprināšanā.
Šodien pateicāmies maestro Raimondam Paulam par izcilu ieguldījumu Latvijas kultūrā, Latvijas mūzikas tradīciju stiprināšanā un nākamo mūziķu paaudžu iedvesmošanā, kā arī sveicām latviešu garīdznieku Jāni Vanagu par nelokāmu kalpošanu ticībai, sabiedrībai un Latvijai, iedvesmojot cilvēkus dzīvot ar pārliecību, gudrību un mīlestību.
Pateicību saņēma arī Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča par pašaizliedzīgu darbu, veicinot sociālo aizsardzību, sabiedrības labklājību un paaudžu dialogu, diplomāts un bijušais vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Ukrainas attiecību stiprināšanā un solidaritātes veicināšanā, kā arī biedrības “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis par izcilu ieguldījumu cilvēktiesību jomā, vienlīdzības stiprināšanā un iekļaujošas sabiedrības veidošanā.
Par pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesionālu ieguldījumu parlamenta darbā Prezidija pateicības rakstus saņēma arī Saeimas darbinieki.
Saeimas Prezidija pateicības rakstus saņēma Sociālo un darba lietu komisijas konsultante Baiba Lūse, Saeimas drošības biroja projektu vadītājs Reinis Sebris, Starpparlamentu attiecību biroja vecākā konsultante Ingrīda Sticenko, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vecākā konsultante Gita Strautiņa, Nacionālās drošības komisijas konsultante Laila Timrota, Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja Laura Upīte, Saeimas sēžu nodrošinājuma nodaļas vadītāja Aija Vintere un Preses dienesta konsultante Laura Zaula.
