Saeimā izveido parlamentāro izmeklēšanas komisiju par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem Rīgā

Saeima ceturtdien, 6.novembrī, lēma izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemeslus un enerģētiskās drošības riskus nākotnē.
Saeimas Prezidijs un Frakciju padome šodien lēma, ka parlamenta frakcijas kandidātus darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem Rīgā varēs izvirzīt līdz 14.novembrim.
Tāpat nolemts, ka darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā katra Saeimas frakcija varēs izvirzīt pa vienam kandidātam.
Šo parlamentārās izmeklēšanas komisiju rosinājuši izveidot 37 deputāti, lai rastu atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp, kā efektivizēt siltumapgādi un tās pārvaldību galvaspilsētā un novērst sadārdzināšanos. Tāpat paredzēts sagatavot uzdevumus izpildvarai par valsts siltumenerģijas stratēģijas izstrādi, kā arī efektīvas koģenerācijas sistēmas un TEC infrastruktūras izmantošanu, lai nodrošinātu izmaksu un piesārņojuma samazināšanu, ilgtspējīgu energoapgādi un efektīvu reaģēšanu uz iepriekš pieļautajām kļūdām.
Satversme noteic, ka Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa deputātu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības atbilstoši tam noteiktajam uzdevumam uzaicināt un uzklausīt jebkuru personu, tajā skaitā arī privātpersonu, un, ja nepieciešams, pieaicinot lietpratējus, izdarīt revīzijas valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus vai pasūtījumus, vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saeimas Preses dienests