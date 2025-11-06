Transportlīdzekļiem, kas novietoti drošai stāvēšanai privātā teritorijā, OCTA nebūs obligāta

(06.11.2025.)

Turpmāk OCTA varēs neiegādāties transportlīdzekļiem, kas novietoti stāvēšanai publiski nepieejamā vietā un ir veikti pasākumi, lai tie nevarētu nejauši izkustēties vai tikt izmantoti bez īpašnieka vai turētāja ziņas. To paredz ceturtdien, 6.novembrī, Saeimā atbalstītie grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. 

Ja šāds transportlīdzeklis tomēr nodarīs zaudējumus citai personai, tos segs no apdrošinātāju Garantijas fonda, un atlīdzības pieteikumu varēs iesniegt jebkuram apdrošinātājam. 

Tāpat likumā precizēts, ka turpmāk pašgājējs velosipēds būs jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) un tam arī būs nepieciešama OCTA. Šī prasība stāsies spēkā 2026.gada 1.maijā. 

Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.


Saeimas Preses dienests

