Saeima noteic Latvijas dalību starptautiskā informācijas apmaiņā par darījumiem ar kriptoaktīviem

Lai veicinātu nodokļu nomaksu darījumos ar kriptoaktīviem, Saeima ceturtdien, 6.novembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus nodokļu un nodevu likumā. Tie, pārņemot Eiropas Savienības direktīvu, noteic Latvijas dalību globālā savstarpējas informācijas apmaiņā starp dalībvalstīm un citām valstīm par darījumiem ar kriptoaktīviem.
“Nodokļi ir galvenais valsts ieņēmumu avots, un šī nauda ļauj nodrošināt sabiedrības vajadzības dažādās jomās. Tādēļ ļoti svarīga ir nodokļu nomaksa un iekasēšana. Lai to veicinātu, būtiski ir pilnveidot nodokļu administrēšanu, tostarp raudzīties, lai visi, kas gūst ienākumus, arī nomaksā noteiktos nodokļus, tostarp par dažādiem darījumiem ar kriptoaktīviem,” pauž par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Grozījumi noteic vispārīgu pienākumu nodokļu maksātājiem, kas darbojas kriptoaktīvu pakalpojumu jomā, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) sniegt informāciju par saviem darījumiem. Ar saņemto informāciju VID apmainīsies ar citu valstu nodokļu administrācijām, tādējādi arī pretī saņemot maksimāli plašu informāciju par Latvijas rezidentu ienākumiem citās valstīs no darījumiem kriptoaktīviem. Lai VID savās informācijas sistēmās varētu ieviest jaunās izmaiņas, 2026.gadā tam būs nepieciešams finansējums 830 tūkstošu eiro apmērā, bet turpmākai uzturēšanai – katru gadu 83 tūkstoši eiro, ko plānots nodrošināt no Finanšu ministrijas budžeta.
Ministru kabinets noteiks nosacījumus, kuriem iestājoties šāda informācija būs jāsniedz, tostarp par pakalpojuma sniedzēja klientiem, kuri ir veikuši darījumus ar kriptoaktīviem. Tāpat Ministru kabinets noteiks sniedzamās informācijas apjomu, kārtību, kādā informācija tiks iegūta, pārbaudīta un iesniegta VID, kā arī pasākumus šādas informācijas nodrošināšanai, tai skaitā informācijas glabāšanas termiņu, pienākumu reģistrēties noteikta veida kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un informācijas apmaiņas kārtību.
Grozījumi arī noteic atbildību, ja kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzējs nebūs ievērojis ziņojuma sniegšanas nosacījumus. Soda nauda plānota 14 tūkstošu eiro apmērā.
Pēdējos desmit gados kriptoaktīvu tirgus ir kļuvis arvien nozīmīgāks, būtiski un strauji palielinot savu kapitalizāciju. Kriptoaktīvi ir vērtības vai tiesību digitāls atveidojums, ko iespējams nodot un uzglabāt elektroniski, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Tādējādi būtiska ir taisnīga nodokļu politika un cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, kas ietver izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, grozījumu anotācijā norādījusi Finanšu ministrija.
Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā 2026.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests