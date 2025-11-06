Atsevišķiem pārtikas produktiem plāno samazināt pievienotās vērtības nodokli

Lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, Saeima ceturtdien, 6.novembrī, konceptuāli atbalstīja izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējumā, kas atsevišķiem pamatproduktiem paredz noteikt nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā. Izmaiņas saistītas ar 2026.gada valsts budžeta un nākamo triju gadu budžeta ietvara likuma projektu.
“Šāds risinājums būs viens no faktoriem, kas var palīdzēt mazināt pārtikas cenu kāpuma ietekmi uz mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, atvieglot inflācijas seku pārvarēšanu un veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju,” pauž par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Samazināto 12 procentu PVN likmi plānots noteikt rudzu, kviešu, jauktu miltu, bezglutēna maizei; svaigam, sterilizētam vai pasterizētam pienam; svaigai un atdzesētai mājputnu – vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu, paipalu – gaļai; svaigām mājputnu olām čaumalās.
Paredzēts, ka samazināto PVN likmi pārtikas produktiem piemēros no nākamā gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.
Samazināto piecu procentu likmi nākamgad plānots saglabāt grāmatām un preses izdevumiem latviešu valodā, latgaliešu rakstu vai lībiešu valodā, kā arī izdevumiem, kas izdoti Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas, ES kandidātvalstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālajās valodās. Savukārt iespieddarbiem citās valodās paredzēts noteikt PVN standartlikmi 21 procenta apmērā.
Izmaiņas PVN likumā vēl otrajā – galīgajā – lasījumā jāskata atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, savukārt Saeimas sēdē par likumprojektu plānots lemt 3.decembrī.
Saeimas Preses dienests