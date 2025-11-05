Atkārtotai izskatīšanai Ārlietu komisijā nodots likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

(05.11.2025.)

Saeima trešdien, 5.novembrī, otrreizējai izskatīšanai Ārlietu komisijā nodeva likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).

Parlaments lēmis, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2026.gada 1.novembris.

Likums par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu pieņemts šā gada 30.oktobrī, un Saeimu pārskatīt to otrreiz aicinājis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Otrreizējā caurlūkošana notiek, ievērojot kārtību, kādā likumprojektu izskata trešajā lasījumā. Tās laikā parlaments skata tikai Valsts prezidenta iebildumus un priekšlikumus, kas ar tiem saistīti. 

 

Saeimas Preses dienests

