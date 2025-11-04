Saeima trešdien pirmajā lasījumā sāks skatīt 2026.gada valsts budžetu

(04.11.2025.)

Saeima trešdien, 5.novembrī, pirmajā lasījumā ārkārtas sēdē skatīs nākamā gada valsts budžeta projektu un tā pavadošos likumprojektus. 

Nākamgad valsts budžeta ieņēmumi plānoti 16,1 miljarda eiro, bet izdevumi 17,9 miljardu eiro apmērā.

Salīdzinot ar 2025.gada budžetu, nākamgad plānotie valsts ieņēmumi paredzēti par 944,6 miljoniem eiro lielāki, savukārt izdevumi – par 804,3 miljoniem eiro lielāki nekā šī gada budžeta likumā. Budžeta deficīts nākamgad plānots 3,3 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta, un tā pieaugumu salīdzinājumā ar prognozēto deficītu 2,9 procentu apmērā šogad galvenokārt nosaka būtisks finansējuma pieaugums valsts aizsardzības un drošības stiprināšanai, ilgtermiņa atbalstam Ukrainai un investīcijām sabiedrības drošības stiprināšanā.

Nākamgad par galvenajām valsts prioritātēm noteikta valsts drošība, atbalsts ģimenēm ar bērniem un kvalitatīva izglītība, tām kopumā paredzot papildu finansējumu 693,5 miljonu eiro apmērā.

Saeima nākamā gada valsts budžetu sāks skatīt rīt pulksten 10.00.

Savukārt pirms budžeta izskatīšanas pulksten 9.30 pirmajā lasījumā parlaments vēl vienā ārkārtas sēdē lems par likumprojekta, kas noteic Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, nodošanu otrreizējai caurlūkošanai Saeimas komisijām un izskatīšanas termiņiem.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 4.novembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Saeimas Prezidija sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Kaspara Briškena tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Francijas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijas Republikā V.E. Alisi Balodi
16:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kanādas parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas un grupas deputātu tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Brian Szwarc