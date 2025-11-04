Ukraiņi no Hersonas apgabala komisiju kopsēdē: infrastruktūras sagatavošana un cilvēku gatavība vēl pirms krīzes situācijām ir pats svarīgākais

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas un Nacionālās drošības komisiju kopsēdē otrdien, 4.novembrī, savā pieredzē par visaptverošu valsts aizsardzību dalījās Hersonas apgabala administrācijas pārstāvji. Infrastruktūras sagatavošana un cilvēku gatavība vēl pirms krīzes situācijām ir pats svarīgākais, lai aizsargātu savu valsti, uzsvēra Hersonas apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins (Oleksandr Prokudin). Sēdē deputāti iepazinās ar Ukrainas pieredzi, lai kvalitatīvāk veidotu visaptverošas mūsu valsts aizsardzības sistēmu.
“Šodienas mērķis ir mācīties no Ukrainas, lai stiprinātu sabiedrības noturību arī Latvijā. Tas ir sākums plašākai sadarbībai – gan valsts institūciju, gan pilsoniskās sabiedrības līmenī. Paldies mūsu viesiem par atklātu, detalizētu un praktiski noderīgu skaidrojumu,” sacīja Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Savukārt Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis akcentēja: “Nacionālās drošības stiprināšanā izšķiroša ir sabiedrības līdzdalība un gatavība rīkoties. Ukrainas pieredze apliecina, ka drošība sākas ar cilvēkiem.”
O.Prokudins sniedza skarbus datus par kara sekām: Hersonas reģions, kas pirms kara bija viens no ražīgākajiem Ukrainā, piedzīvojis nepārtrauktas apšaudes. Ir reģistrēti simtiem tūkstošu triecienu un tūkstošiem dronu uzbrukumu, kā arī ievērojams civiliedzīvotāju upuru skaits, tostarp bērni. Daudzas pilsētas nopostītas, tūkstošiem māju iznīcinātas. Tas, kas notika Latvijā okupācijas laikā pirms 85 gadiem, tagad notiek Hersonā. Putins neapstāsies, jo viņš cenšas ierakstīt savu vārdu vēsturē. Jāatceras, ka karš nesākas ar tankiem – tas sākas ar vienaldzību, ka mūs tas neskars, norādīja O.Prokudins.
Viņš arī aprakstīja Ukrainas civilmilitārās pārvaldības un aizsardzības pieredzi: izveidotas programmas civilās un militārās vadības darbībām kara apstākļos, attīstīta tehnoloģiskā aizsardzība pret dronu uzbrukumiem, būvēti drošības ceļi un nodrošinātas evakuācijas sistēmas. Tikai pateicoties šādām sistēmām, izdevās izglābt tūkstošiem cilvēku. Liela daļa teritorijas ir atmīnēta, un efektīva sadarbība ar dienestiem un starptautiskajiem partneriem sniedz būtisku atbalstu. Enerģētika ir pirmais ienaidnieka mērķis – bez tās nekas nestrādās, sacīja O.Prokudins, piebilstot, ka cilvēku kapitāls un apmācība kritiskajā infrastruktūrā ir galvenais drošības resurss. Viņš arī uzsvēra, ka sagatavotība, informētība un savstarpēja sadarbība ir priekšnosacījums, lai kopīgi spētu stāties pretī izaicinājumiem un aizsargāt valsti.
Komisiju kopsēdē piedalījās arī 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas. Viņi kopā ar deputātiem un Ukrainas pārstāvjiem sprieda par iedzīvotāju apziņošanu un pilsoniskās sabiedrības lomu krīzes situācijās, komunikāciju, psiholoģisko palīdzību un dezinformācijas apkarošanu, kā arī praktiskiem risinājumiem infrastruktūras aizsardzībā, tostarp ceļu izbūvi pret dronu uzbrukumiem Hersonas apgabalā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330086905/with/54901150621|
Saeimas Preses dienests