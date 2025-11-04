Plāno noteikt kriminālsodu par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez personas piekrišanas

(04.11.2025.)

Lai stiprinātu cietušo aizsardzību, veicinātu drošāku un atbildīgāku digitālo vidi, kā arī sabiedrības informētību tiesībām uz privātumu, Saeimas Juridiskās komisija otrdien, 4.novembrī, konceptuāli atbalstīja deputātu sagatavotos grozījumus Krimināllikumā. Tie paredz noteikt kriminālsodu par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas.

Par cita cilvēka seksuālu darbību vai kailuma atspoguļojošu attēlu, videoierakstu vai digitālo atveidojumu publiskošanu vai nodošanu citiem bez šīs personas piekrišanas varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu, paredz likumprojekts.

Savukārt par šādām pašām darbībām, ja tās vērstas pret nepilngadīgo vai nodarījušas būtisku kaitējumu, paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

Grozījumu autori uzsver, ka kriminālatbildības noteikšana šādos gadījumos pauž sabiedrības stingru nosodījumu šādai rīcībai kā smagam un nepieņemamam nodarījumam. Šāda tiesiskā norma aizsargās ne vien cietušos, bet arī sabiedrības drošību un morāles normas kopumā.

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka ar intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez piekrišanas saprotama seksuāla satura vai kailuma attēlu un video publiskošana bez tajos redzamo personu nepārprotamas atļaujas. Šādi materiāli nereti tiek uzņemti brīvprātīgi, piemēram, romantisku attiecību laikā, taču vēlāk var tikt izmantoti ļaunprātīgi – atriebības nolūkā pēc šķiršanās, ar mērķi pazemot, kontrolēt vai radīt emocionālas ciešanas citai personai.

Anotācijā arī uzsvērts, ka personas brīvprātīga piedalīšanās intīma rakstura materiālu radīšanā vai to kopīgošana ar citiem nenozīmē piekrišanu šo materiālu tālākai izmantošanai vai publiskošanai. Šādu materiālu izplatīšana būtiski aizskar cilvēka cieņu, godu, reputāciju un tiesības uz privātumu. Cietušajam tas var radīt sociālu atstumtību, problēmas profesionālajā dzīvē, kā arī smagas psiholoģiskas sekas – trauksmi, depresiju vai pat novest līdz pašnāvībai.

Līdzīgi regulējumi jau ir ieviesti vairākās Eiropas valstīs, tostarp Itālijā, Francijā un Lielbritānijā, kur kriminālatbildība par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez piekrišanas tiek piemērota, lai aizsargātu indivīdu cieņu un privātumu.

Lai grozījumi stātos spēkā, tiem vēl jāsaņem Saeimas atbalsts trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 4.novembrī
