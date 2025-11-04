Saeimas namā atklās jauniešu fotokonkursa “Misija: fotogrāfs” uzvarētāju darbu izstādi

Saeimas namā ceturtdien, 6.novembrī, pulksten 10.30 atklās jauniešu fotokonkursa “Misija: fotogrāfs” uzvarētāju darbu izstādi. Pasākumā apbalvos uzvarētājus, kā arī pedagogus, kuri rosinājuši jauniešus piedalīties. Godinot barikāžu mantojumu un atspoguļojot fotogrāfa misiju mūsdienās, Saeima aicināja jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā. Tā mērķis bija mudināt jauniešus pārdomāt fotogrāfijas kā vēstures liecības un patiesības sargātājas spēku, kā arī dziļāk izprast tās lomu atmiņu uzturēšanā un demokrātijas aizsardzībā.
Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Klātesošos arī uzrunās Saeimas Aizsardzības‚ iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba izpildsekretārs, pulkvedis Māris Gavrilko un Jaunsardzes centra direktora palīgs, galvenais virsseržants Jānis Timenieks.
Izstādē varēs aplūkot 11 fotogrāfijas, kuru autori ir Ernests Apsītis no Mārupes Valsts ģimnāzijas, Roberts Celmiņš no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Marta Ikše no Ugāles vidusskolas, Zane Ensija Ģērmane no Auces vidusskolas, Ričards Krauķis no Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Laura Māliņa no Latvijas Kultūras koledžas, Donāts Mežnieks no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Kārlis Šūmakers no Rīgas Tālmācības vidusskolas, Beāte Vaska un Marta Sanija Zepa no Latvijas Universitātes, kā arī Aiša Šakila.
Gatavojoties valsts svētkiem un 35.gadadienai kopš janvāra barikādēm, jaunieši fotogrāfijās atspoguļojuši savus lielos un mazos mirkļus, kas stāsta par dzīvi, brīvību un sapņiem. Šīs fotogrāfijas veido daļu no mūsu kopīgās atmiņas, vēstot par to, kas svarīgs šodien. Šobrīd, kad mākslīgais intelekts rada jaunus izaicinājumus patiesības uztverē, fotogrāfa misija ir kļuvusi īpaši nozīmīga. Fotogrāfs ir ne tikai attēla radītājs, bet arī vēstures liecinieks un patiesības sargs.
Fotokonkursa uzvarētāji aicināti arī piedalīties fotogrāfijas meistarklasē un praktiskajās nodarbībās ar Nacionālo bruņoto spēku īpašo misiju fotogrāfiem, kas notiks Ādažu militārajā bāzē.
Fotokonkursu rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru.
Konkursa uzvarētāju darbi: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329892194/
