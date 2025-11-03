Valstsvīrs, diplomāts, jurists – pirmajam parlamenta priekšsēdētājam Fridriham Vesmanim veltīta izstāde Saeimā

Tuvojoties 1.Saeimas sanākšanas 103.gadadienai un atzīmējot izcilā valstsvīra Fridriha Vesmaņa 150.jubileju, Saeimā apskatāma ceļojošā izstāde “Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875–1941)”.
F.Vesmanis bija Tautas padomes loceklis un Satversmes sapulces deputāts. 1922.gadā viņš tika ievēlēts 1.Saeimā un bija pirmais Saeimas priekšsēdētājs, un šo amatu ieņēma līdz 1925.gadam.
Izstādē apskatāmas vēsturiskas fotogrāfijas un dokumentu kopijas, kas atklāj F.Vesmaņa dzīves un darba gaitas – no jurista un diplomāta līdz valsts līmeņa politiķim.
Izstādi veidojusi Ārlietu ministrija un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, un Saeimas telpās tā izstādīta, parlamentam sadarbojoties ar biedrību “Vesmaņi”.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330075017
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests