Valstsvīrs, diplomāts, jurists – pirmajam parlamenta priekšsēdētājam Fridriham Vesmanim veltīta izstāde Saeimā

(03.11.2025.)
Galerija

Tuvojoties 1.Saeimas sanākšanas 103.gadadienai un atzīmējot izcilā valstsvīra Fridriha Vesmaņa 150.jubileju, Saeimā apskatāma ceļojošā izstāde “Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875–1941)”.

F.Vesmanis bija Tautas padomes loceklis un Satversmes sapulces deputāts. 1922.gadā viņš tika ievēlēts 1.Saeimā un bija pirmais Saeimas priekšsēdētājs, un šo amatu ieņēma līdz 1925.gadam.

Izstādē apskatāmas vēsturiskas fotogrāfijas un dokumentu kopijas, kas atklāj F.Vesmaņa dzīves un darba gaitas – no jurista un diplomāta līdz valsts līmeņa politiķim.

Izstādi veidojusi Ārlietu ministrija un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, un Saeimas telpās tā izstādīta, parlamentam sadarbojoties ar biedrību “Vesmaņi”.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330075017
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas 

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 4.novembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Saeimas Prezidija sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Kaspara Briškena tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Francijas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijas Republikā V.E. Alisi Balodi
16:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kanādas parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas un grupas deputātu tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Brian Szwarc