lnovāciju ekosistēmas attīstības apakškomisija vērtēs kriptoaktīvu tirgus regulas ieviešanu un finanšu tehnoloģiju sektora attīstību Latvijā

(03.11.2025.)

Lai izvērtētu Eiropas Savienības (ES) kriptoaktīvu tirgus regulas (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA) ieviešanas progresu, Inovāciju ekosistēmas attīstības apakškomisija sēdē otrdien, 4.novembrī, plānojusi uzklausīt Latvijas Bankas ziņojumu par paveikto. 

“Jaunā regula par kriptoaktīvu tirgiem stājās spēkā pagājušā gada decembra beigās, ieviešot vienotu kriptoaktīvu nozares tiesisko regulējumu ES, tostarp prasību par darbības atļaujas saņemšanu. Latvijā kopš šī gada sākuma atļaujas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem izsniedz Latvijas Banka, tādējādi dodot tiesības savus pakalpojumus sniegt visās ES dalībvalstīs,” pirms sēdes atzīmē Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs. 

Tāpat rītdien apakškomisijas sēdē aicināti piedalīties Finanšu ministrijas pārstāvji, lai deputātiem ziņotu par Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģiju 2025. – 2027.gadam un tās spējām uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko konkurētspēju. 

Sēdē aicināti piedalīties arī Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Finanšu izlūkošanas dienesta, finanšu tehnoloģijas nozares FinTech, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Blokķēdes attīstības asociācijas pārstāvji. 

Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde otrdien, 3.novembrī, notiks 409.telpā, Jēkaba ielā 10/12, pulksten 14.00, kā arī mediju pārstāvjiem būs iespēja tai sekot līdzi attālināti. 

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 4.novembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Saeimas Prezidija sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Kaspara Briškena tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Francijas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijas Republikā V.E. Alisi Balodi
16:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kanādas parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas un grupas deputātu tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Brian Szwarc