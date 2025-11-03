lnovāciju ekosistēmas attīstības apakškomisija vērtēs kriptoaktīvu tirgus regulas ieviešanu un finanšu tehnoloģiju sektora attīstību Latvijā

Lai izvērtētu Eiropas Savienības (ES) kriptoaktīvu tirgus regulas (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA) ieviešanas progresu, Inovāciju ekosistēmas attīstības apakškomisija sēdē otrdien, 4.novembrī, plānojusi uzklausīt Latvijas Bankas ziņojumu par paveikto.
“Jaunā regula par kriptoaktīvu tirgiem stājās spēkā pagājušā gada decembra beigās, ieviešot vienotu kriptoaktīvu nozares tiesisko regulējumu ES, tostarp prasību par darbības atļaujas saņemšanu. Latvijā kopš šī gada sākuma atļaujas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem izsniedz Latvijas Banka, tādējādi dodot tiesības savus pakalpojumus sniegt visās ES dalībvalstīs,” pirms sēdes atzīmē Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs.
Tāpat rītdien apakškomisijas sēdē aicināti piedalīties Finanšu ministrijas pārstāvji, lai deputātiem ziņotu par Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģiju 2025. – 2027.gadam un tās spējām uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko konkurētspēju.
Sēdē aicināti piedalīties arī Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Finanšu izlūkošanas dienesta, finanšu tehnoloģijas nozares FinTech, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Blokķēdes attīstības asociācijas pārstāvji.
Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde otrdien, 3.novembrī, notiks 409.telpā, Jēkaba ielā 10/12, pulksten 14.00, kā arī mediju pārstāvjiem būs iespēja tai sekot līdzi attālināti.
Saeimas Preses dienests