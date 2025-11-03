Ukraiņi no Hersonas apgabala dalīsies pieredzē par valsts aizsardzību Saeimas komisiju kopsēdē

(03.11.2025.)

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas un Nacionālās drošības komisiju kopsēdē otrdien, 4.novembrī, savā pieredzē par visaptverošu valsts aizsardzību dalīsies Hersonas apgabala administrācijas pārstāvji. Sēdē deputāti spriedīs par Ukrainas pieredzi, lai kvalitatīvāk veidotu visaptverošas mūsu valsts aizsardzības sistēmu. 

Šī ir nozīmīga tikšanās, jo spriedīsim par Ukrainas pieredzi – kritisko infrastruktūru, prioritāro palīdzību, sociālo atbalstu, komunikāciju, psiholoģisko palīdzību, dezinformācijas apkarošanu un medicīnisko palīdzību. Tāpat īpašu uzmanību pievērsīsim pilsoniskās sabiedrības iesaistei. Valsts aizsardzība nav iedomājama bez aktīvas sabiedrības līdzdalības, sadarbības starp institūcijām un iedzīvotāju gatavības sniegt savu ieguldījumu valsts drošības un labklājības stiprināšanā, norāda Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.

Plānots, ka kopsēdē piedalīsies Hersonas apgabala valsts administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins (Oleksandr Prokudin), vadītāja vietnieks digitālās attīstības un Eiropas integrācijas jautājumos Oleksandrs Tolokoņņikovs (Oleksandr Tolokonnikov) un Reģionālās valsts administrācijas departamenta Investīciju un eksporta attīstības biroja vadītāja Marija Bohodukhova (Mariia Bohodukhova). Uz sēdi aicināti arī 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas.

Tāpat Ukrainas delegācijai plānota tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem.

Aizsardzības un Nacionālās drošības komisiju kopsēde 4.novembrī notiks Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, Rīgā, un tā sāksies  pulksten 10.00.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 4.novembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Saeimas Prezidija sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Kaspara Briškena tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Daniel Olsson
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Francijas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijas Republikā V.E. Alisi Balodi
16:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kanādas parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas un grupas deputātu tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Brian Szwarc