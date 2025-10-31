Budžeta komisija konceptuāli atbalsta speciālas pensijas likuma projektu tiesnešiem un prokuroriem

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piektdien, 31.oktobrī, lēma iesniegt Saeimā likuma projektu par speciālu pensiju tiesnešiem un prokuroriem. Likuma projekts izstrādāts, jo plānots mainīt līdzšinējo izdienas pensiju sistēmu, to vairs neattiecinot uz tiesnešiem un prokuroriem.
Lai nostiprinātu tiesnešu un prokuroru neatkarību, nodrošinot tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu pēc amata atstāšanas, jaunais likums noteiks speciālās pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību tienešiem un prokuroriem.
Izmaiņas neskars jau esošos izdienas pensijas saņēmējus. Pilnā apmērā tas attieksies uz tām amatpersonām, kuras darbu tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā uzsāks no 2027.gada 1.janvāra un kuras šajos amatos būs nostrādājušas mazāk par 15 gadiem, kā arī uz tām personām, kuras vēl tiks ieceltas tiesneša, prokurora, tiesībsarga amatā.
Lai saņemtu speciālo pensiju, personai būs jāsasniedz 25 gadu darba stāžs, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā, kā arī tā ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu. Tāpat speciālo pensiju varēs saņemt persona, ja tā no amata atbrīvota veselības dēļ un ja tai ir vismaz 25 gadu stāžs, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša, prokurora, vai tiesībsarga amatā. Patlaban izdienas pensijā tiesneši var doties 65 gadu, bet prokurori 50 gadu vecumā, ja izdienas stāžs sasniedz 20 gadus, no kuriem 10 gadi nostrādāti atbilstošajā amatā.
Prokuroriem minimālo izdienas pensionēšanās vecumu plānots pakāpeniski palielināt kopumā par 15 gadiem, lai to pielīdzinātu esošajam tiesnešu izdienas pensijas vecumam – 65 gadiem. Šādu nosacījumu paredz attiecināt uz tiem prokuroriem, kuriem nākamā gada beigās izdienas stāžs būs vairāk par 10 gadiem, bet nepārsniegs 15 gadus.
Paaugstinot pensionēšanās vecumu un izdienas stāžu, persona ilgāk paliks darba tirgū, tostarp saņems algu un maksās sociālās apdrošināšanas iemaksas, teikt likuma projekta anotācijā.
Paredzēts, ka Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī.
Budžeta komisija lūgs Saeimu likuma projektam noteikt steidzamību un to izskatīt pirmajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē 5.novembrī, informē Budžeta un Finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Saeimas Preses dienests