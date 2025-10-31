Konferencē Saeimā uzsver ilgtspēju kā priekšnoteikumu valsts attīstībai

Latvijas valsts attīstības stratēģijai jābūt ilgtspējīgai, pārdomātai un vērstai uz nākotni, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, piektdien, 31.oktobrī, atklājot ilgtspējīgas ekonomikas līdzsvarotai attīstībai veltīto konferenci “Ilgtspēja ekonomikas noturībai” Saeimā.
“Ilgtspēja ir šīs konferences galvenais vārds, un tas kļūst arvien nozīmīgāks ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo ilgtspēja ir kā priekšnoteikums efektīvai valsts attīstībai. Tādēļ ir būtiski padziļināti skaidrot to, ko mēs kā sabiedrība un valsts varam darīt, lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi,” atzīmēja D.Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja uzrunā atzinīgi vērtēja uzņēmumus, kuri attīstās un jau šobrīd savā darbībā integrē ilgtspējas principus, spēj piesaistīt kapitālu, talantus un arī sabiedrības uzticību. “Mēs nedrīkstam pieļaut, ka lēmumi tiek pieņemti bez plašām konsultācijām un bez uzņēmēju iesaistes. Ilgtspējīga attīstība nozīmē dialogu, sadarbību un atklātību,” pauda D.Mieriņa, atzīmējot, ka nevajag baidīties kādā jomā būt arī pirmajiem Eiropā, īpaši, ja tas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicina investīciju piesaisti Latvijā.
“Domāt ilgtspējīgi nozīmē domāt stratēģiski. Savukārt rīkoties ilgtspējīgi – rīkoties atbildīgi. Tādēļ mūsu pienākums ir šo pasauli mūsu bērniem atstāt labāku, nekā mēs to esam saņēmuši,” klātesošajiem sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Savukārt Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics atzīmēja, ka konferences mērķis ir vienoties par kopīgu rīcību un ilgtspējas jautājumu iekļaušanu Latvijas stratēģiskajos attīstības dokumentos un saistītajos tiesību aktos. “Tas jādara, lai panāktu līdzsvaru starp ekonomikas attīstību, sociālo labklājību un vides ilgtspēju, neapdraudot iespēju nākamajām paaudzēm rīkoties tāpat. Tādēļ šodien diskutēsim, apmainīsimies ar viedokļiem, lai, iespējams, vienotos par ceļa karti un darāmajiem darbiem šī mērķa sasniegšanā,” sacīja U.Mitrevics.
Konference organizēta, lai veicinātu izpratni par to, kā ilgtspējīgi lēmumi ietekmē visas tautsaimniecības nozares – palīdz tām pielāgoties drošības, finanšu un klimata pārmaiņām, nodrošinot drošas piegādes ķēdes un pārdomātu resursu izmantošanu. To rīko Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformu “CSR Latvia” un Ārvalstu investoru padomi Latvijā.
Darbs konferencē norisinās divās daļās, un pirmā no tām veltīta stratēģijas “Latvija 2050” ilgtspējas attīstības scenārijiem, diskutējot tostarp par cilvēkkapitālu, datiem, pārvaldību, finanšu instrumentiem, ieguldījumiem ilgtspējā un Latvijas ekonomikas ilgtspējas mērķiem.
Otrā daļa konferencei atvēlēta diskusijām, tostarp par nozaru ilgtspējas mērķiem un to sasaistīšanu ar valsts plānošanas dokumentiem, cilvēkkapitāla nozīmi valsts izaugsmē, sadarbību starp zinātni un uzņēmējiem, pielāgošanos klimata pārmaiņām, datu nozīmi lēmumu pieņemšanā, kā arī sadarbību ar privāto sektoru, finansējumu ilgtspējai.
Saeimas Preses dienests