Jānis Grasbergs parlamentā uzņem jaunos Pakistānas, Ruandas, Burundijas un Tunisijas vēstniekus

Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs piektdien, 31.oktobrī, parlamentā iepazīšanās vizītēs uzņēma Pakistānas Islāma Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Muhammadu Samiurrehmānu (Muhammad Sami-ur-Rehman), Ruandas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Lambēru Dušimimanu (Lambert Dushimimana), Burundijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Annonsiatu Sendazirazu (Annonciata Sendazirasa) un Tunisijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Taufīku Šebi (Taoufik Chebbi).
Sarunā ar Pakistānas vēstnieku J.Grasbergs izcēla, ka viena no potenciālajām sadarbības jomām varētu būt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, akcentējot Latvijas augstos sasniegumus šajā nozarē, kā arī mūsu valsts ražotās produkcijas eksportu uz citām Eiropas Savienības valstīm un ASV. Tāpat pārrunātas sadarbības iespējas tekstila nozarē.
Savukārt M.Samiurrehmāns apliecināja savas valsts gatavību sadarboties ar Latviju, lai risinātu aktuālos migrācijas jautājumus.
Tiekoties ar Ruandas vēstnieku, J.Grasbergs izcēla Latvijas spēju saražot augstas kvalitātes pārtikas produktus, un aicināja attīstīt sadarbību pārtikas nozarē. Tāpat puses pārrunāja aktuālos ģeopolitiskos jautājumus, tostarp Krievijas kara pret Ukrainu ietekmi, un drošības izaicinājumus.
Vēstnieki pauda interesi stiprināt parlamentāro sadarbību, kas var kalpot par nozīmīgu platformu dialogam un citu sadarbības jomu attīstīšanai. Saeimas sekretāra biedrs informēja Ruandas, Burundijas un Tunisijas vēstniekus, ka parlamentā izveidota deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Āfrikas reģiona parlamentiem, un tas ir solis ceļā uz ciešāku parlamentāro dialogu.
Arī sarunā ar Burundijas vēstnieci, puses pauda ieinteresētību attīstīt savstarpējo tirdzniecību. Saeimas sekretāra biedrs kā potenciālu jomu atzīmēja medicīnu un farmācijas nozari, akcentējot Latvijas panākumus un vadošos uzņēmumus, kas ir ieinteresēti paplašināt tirgu Āfrikas reģiona valstīs. Tāpat puses pārrunāja sadarbības iespējas augsto tehnoloģiju un digitālo risinājumu jomā.
Savukārt Saeimas sekretāra biedrs un Tunisijas vēstnieks bija vienisprātis par sadarbību ekonomikā, it īpaši koka un tā izstrādājumu, tostarp māju, eksportā. Puses arī akcentēja izglītības un IT sektoru kā potenciālās sadarbības jomas.
Pakistānas un Tunisijas vēstnieki rezidē Varšavā, Polijā, savukārt Ruandas – Hāgā, Nīderlandē, un Burundijas - Berlīnē, Vācijā.
Foto no tikšanās ar Pakistānas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330008071
Foto no tikšanās ar Ruandas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330036524
Foto no tikšanās ar Burundijas vēstnieksu: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330027998/
Foto no tikšanās ar Tunisijas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330014932
Saeimas Preses dienests