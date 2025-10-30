Vienojas par Saeimas 2026.gada ziemas sesijas ilgumu

Saeimas Prezidijs un Frakciju padome šodien vienojās 2026.gada ziemas sesiju sākt nākamā gada 9.janvārī un noteikt, ka tā tiek slēgta 2.aprīlī.
Tāpat Prezidijs un Frakciju padome vienojās nākamā gada pavasara sesiju sākt 10.aprīlī un to slēgt 19.jūnijā.
Par šo jautājumu vēl jālemj Saeimai.
Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara. Saeimas sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var tikt sasaukta Saeimas ārkārtas sesija.
Saeimas Preses dienests