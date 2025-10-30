Vienojas par Saeimas 2026.gada ziemas sesijas ilgumu

(30.10.2025.)

Saeimas Prezidijs un Frakciju padome šodien vienojās 2026.gada ziemas sesiju sākt nākamā gada 9.janvārī un noteikt, ka tā tiek slēgta 2.aprīlī. 

Tāpat Prezidijs un Frakciju padome vienojās nākamā gada pavasara sesiju sākt 10.aprīlī un to slēgt 19.jūnijā. 

Par šo jautājumu vēl jālemj Saeimai. 

Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara. Saeimas sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var tikt sasaukta Saeimas ārkārtas sesija.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 31.oktobrī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Pakistānas Islāma Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Muhammad Sami-ur-Rehman
10:40  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Ruandas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Lambert Dushimimana
11:20  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Burundijas Republikas ārkārtēo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Annonciata Sendazirasa
12:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
13:30  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Ārvalstu Investoru padomes (FICIL) un Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) rīkotā konference “Ilgtspēja ekonomikas noturībai”