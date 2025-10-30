Daiga Mieriņa Lietuvas premjerei: uzvaras varēsim izcīnīt tikai tad, ja būsim vienoti savā nostājā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 30.oktobrī, parlamentā tikās ar Lietuvas Republikas premjerministri Ingu Ruģinieni (Inga Ruginienė), lai pārrunātu abu valstu sadarbību aizsardzības jomā un infrastruktūras projekta “Rail Baltica” attīstības virzību.
“Uzvaras varēsim izcīnīt tikai tad, ja būsim vienoti savā nostājā,” sarunā uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja. Arī Lietuvas premjerministre bija vienisprātis, norādot, ka Baltijas valstu vienotībai ir īpaša nozīme šobrīd, kad mūsu reģions saskaras ar pieaugošiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un Krievijas īstenotiem hibrīduzbrukumiem.
D.Mieriņa akcentēja, ka Latviju un Lietuvu vieno ciešas un draudzīgas attiecības visos sadarbības līmeņos – visaktīvākā sadarbība notiek Baltijas Asamblejā, bet abas valstis ir arī ciešas partneres NB8 formātā, Eiropas Savienībā, ANO un NATO.
“Mūsu valstis ir līdzīgi domājošas, un mēs saprotam, ka aizsardzības stiprināšanai nepieciešami atbilstoši resursi,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja, pārrunājot Latvijas un Lietuvas darbu pie nākamā gada valsts budžetiem. Viņa norādīja, ka Latvija aizsardzībai virzās uz pieciem procentiem no iekšzemes kopprodukta, nākamgad sasniedzot 4,91 procentu, un šajā jomā mūsu valstis var būt paraugs arī citām Eiropas valstīm.
Sarunā tika pārrunātas arī citas abu valstu budžeta prioritātes, tostarp demogrāfijas jautājumi, kas ir kopīgs izaicinājums gan Latvijai, gan Lietuvai. D.Mieriņa uzsvēra, ka demogrāfijas problēmu risināšanai nepieciešama visaptveroša pieeja, kas ietver ne tikai finansiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, bet arī pieejamus veselības aprūpes un mājokļa risinājumus.
Puses bija vienisprātis arī par “Rail Baltica” projekta nozīmi reģiona drošības un ekonomiskās attīstības stiprināšanā. Gan Saeimas priekšsēdētāja, gan Lietuvas premjerministre apliecināja abu valstu gatavību cieši sadarboties šī stratēģiski svarīgā projekta īstenošanā.
Tikšanās laikā ar Lietuvas premjerministri parlamentā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns un Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330017779
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests