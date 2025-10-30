Saeima paziņojumā atkārtoti uzsver nepieciešamību sniegt visu nepieciešamo atbalstu Ukrainai

Saeima atkārtoti uzsver Latvijas nemainīgo atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā un NATO, Ukrainas piederību Eiropas demokrātisko valstu saimei un atzinīgi vērtē Ukrainas īstenotās reformas un progresu, ko tā panākusi, turpinot cīņu pret Krievijas militāro agresiju, un atkārtoti aicina izmantot visas iespējas atbalstīt Ukrainu tās cīņā par savas valsts un visas Eiropas drošību, pausts ceturtdien, 30.oktobrī, parlamenta pieņemtajā paziņojumā.
Parlamentārieši mudina Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības Padomi bez kavēšanās uzsākt sarunu atvēršanu ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai, tādējādi atzinīgi novērtējot progresu, ko Ukraina guvusi par spīti Krievijas īstenotajam agresijas karam. Paziņojumā Saeima apliecina, ka Latvija ir gatava sniegt Ukrainai nepieciešamo atbalstu reformu īstenošanā un ceļā uz pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā.
Tāpat deputāti aicina Eiropas Savienības dalībvalstis panākt vienošanos par imobilizēto Krievijas Centrālās bankas aktīvu pilnvērtīgu izmantošanu Ukrainas atbalstam, tai skaitā militārajā un rekonstrukcijas jomā.
Parlamentārieši uzsver sankciju nozīmi, kas ierobežo Krievijas piekļuvi resursiem un tehnoloģijām, un atzinīgi novērtē Eiropadomes 23.oktobra sanāksmē panākto vienošanos par Eiropas Savienības sankciju 19.kārtu, kas vērsta pret Krievijas enerģētikas, finanšu pakalpojumu un militāri rūpnieciskā sektora uzņēmumiem, paredz pilnīgu Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importa aizliegumu un tās ēnu flotes turpmāku ierobežošanu.
Vienlaikus deputāti paziņojumā aicina Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis vēl vairāk stiprināt sankcijas pret Krieviju, izstrādājot jaunus priekšlikumus par to, kā ierobežot tās energoresursu tirdzniecību, tai skaitā vēršoties pret ēnu floti. Tāpat parlamentārieši aicina izstrādāt priekšlikumus Krievijas finanšu sektora vājināšanai, liegumam piekļūt Eiropā radītām tehnoloģijām un pakalpojumiem un novērst sankciju apiešanas iespējas.
Paziņojumā Saeima aicina partnerus bez kavēšanās sniegt Ukrainai visu nepieciešamo militāro atbalstu, tai skaitā nodrošināt efektīvu pretgaisa aizsardzību un tālās darbības ieročus, un ļaut Ukrainai šos ieročus izmantot tādā veidā, kādu tā uzskata par nepieciešamu pašaizsardzībai, tostarp izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritorijā esošiem leģitīmiem mērķiem.
Saeima apliecina Latvijas gatavību kopā ar Ukrainu un citiem partneriem nodrošināt drošu mājupceļu tiem ukraiņiem, kuri atgriežas dzimtenē, īpaši deportētajiem bērniem, un aicina partnerus iedzīvināt pieeju “miers caur spēku” taisnīga un ilgstoša miera panākšanai Ukrainā, teikts dokumentā.
Saeimas Preses dienests