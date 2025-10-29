Saeima galīgajā lasījumā lems, vai Latvija izstāsies no Stambulas konvencijas

(29.10.2025.)

Saeima ceturtdien, 30.oktobrī, otrajā – galīgajā – lasījumā skatīs par steidzamu atzīto likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).

Pirms 30.oktobra sēdes sākuma, parlaments plāno izskatīt 23.oktobra sēdēs darba kārtību. Šajā sēdē trešajā lasījumā plānots lemt par grozījumiem, kas paredz, ka transportlīdzekļiem, kas novietoti drošai stāvēšanai privātā teritorijā, OCTA nebūs obligāta, kā arī likuma izmaiņām, kas noteic regulējumu Latvijas dalībai starptautiskā informācijas apmaiņā starp valstīm par darījumiem ar kriptoaktīviem. Tāpat deputāti galīgajā lasījumā skatīs grozījumus, kas paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopības pašas varēs saņemt aizdevumus no kredītiestādēm dzīvojamo māju atjaunošanai.

Saeimai būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp par grozījumiem, kas paredz vienkāršot publisku kapitālsabiedrību dibināšanas procedūru. Tāpat deputāti lems, vai izskatīšanai komisijās nodot grozījumus Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī likumprojektu administratīvo sodu stiprināšanai par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.

Sēdes darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Novirzīt Latvenergo peļņu onkoloģijas slimnieku ārstēšanai” turpmāko virzību un paziņojums par administratīvi sodītajiem 14.Saeimas deputātiem laika periodā no 28.aprīļa līdz 31.augustam.

30.oktobra Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā ir iekļauti 20 jautājumi. Tostarp parlaments galīgajā lasījumā lems par grozījumiem, kas paredz, ka iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem būs jāatbild septiņu darbdienu laikā līdz šim noteiktā mēneša vietā.

Otrajā lasījumā deputāti lems par likumprojektiem, kas noteic vienotu iesniegumu būvniecības un īpašuma reģistrācijai.

Saeima arī lems, vai izskatīšanā komisijām nodot grozījumus, kas paredz precizēt tūristu mītņu definīciju, iekļaujot tajā izmitināšanas vietas īstermiņa īres pakalpojumu sniedzējus.

Vēl sēdes darba kārtībā ir lēmuma projekts par pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Invaliditātes pensiju palielināšana līdz iztikas minimumam” turpmāko virzību.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūgusi papildināt sēdes darba kārtību un 1.lasījumā skatīt grozījumus Muzeju likumā. To mērķis ir noteikt muzeju darbības principus, precizēt un papildināt muzeju pārvaldības jautājumus. Savukārt Eiropas lietu komisija lūgusi sēdē iekļaut lēmuma projektu par atbalsta sniegšanu Ukrainai, izmantojot Krievijas imobilizētos aktīvus, nodrošinot spējas sevi aizsargāt un novērtējot panākumus ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūgusi pirmajā lasījumā izskatīt grozījumus, kas noteic Valsts policijai un Valsts robežsardzei tiesības ārkārtas situācijās īslaicīgi izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.

Rīt pulksten 17.00 plānota atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 29.oktobrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājs biedres Antoņinas Ņenaševas un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas tikšanās ar Slovākijas Republikas Nacionālās padomes Cilvēktiesību un minoritāšu komitejas priekšsēdētāju Lucia Plavįkovį
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas kopsēde
12:30  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas rīkotās pusdienas par godu Slovākijas Republikas Nacionālās padomes Cilvēktiesību un minoritāšu komitejas priekšsēdētājas Lucia Plavįkovį vizītei Latvijā
15:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)