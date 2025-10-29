Saeima galīgajā lasījumā lems, vai Latvija izstāsies no Stambulas konvencijas

Saeima ceturtdien, 30.oktobrī, otrajā – galīgajā – lasījumā skatīs par steidzamu atzīto likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).
Pirms 30.oktobra sēdes sākuma, parlaments plāno izskatīt 23.oktobra sēdēs darba kārtību. Šajā sēdē trešajā lasījumā plānots lemt par grozījumiem, kas paredz, ka transportlīdzekļiem, kas novietoti drošai stāvēšanai privātā teritorijā, OCTA nebūs obligāta, kā arī likuma izmaiņām, kas noteic regulējumu Latvijas dalībai starptautiskā informācijas apmaiņā starp valstīm par darījumiem ar kriptoaktīviem. Tāpat deputāti galīgajā lasījumā skatīs grozījumus, kas paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopības pašas varēs saņemt aizdevumus no kredītiestādēm dzīvojamo māju atjaunošanai.
Saeimai būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp par grozījumiem, kas paredz vienkāršot publisku kapitālsabiedrību dibināšanas procedūru. Tāpat deputāti lems, vai izskatīšanai komisijās nodot grozījumus Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī likumprojektu administratīvo sodu stiprināšanai par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.
Sēdes darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Novirzīt Latvenergo peļņu onkoloģijas slimnieku ārstēšanai” turpmāko virzību un paziņojums par administratīvi sodītajiem 14.Saeimas deputātiem laika periodā no 28.aprīļa līdz 31.augustam.
30.oktobra Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā ir iekļauti 20 jautājumi. Tostarp parlaments galīgajā lasījumā lems par grozījumiem, kas paredz, ka iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem būs jāatbild septiņu darbdienu laikā līdz šim noteiktā mēneša vietā.
Otrajā lasījumā deputāti lems par likumprojektiem, kas noteic vienotu iesniegumu būvniecības un īpašuma reģistrācijai.
Saeima arī lems, vai izskatīšanā komisijām nodot grozījumus, kas paredz precizēt tūristu mītņu definīciju, iekļaujot tajā izmitināšanas vietas īstermiņa īres pakalpojumu sniedzējus.
Vēl sēdes darba kārtībā ir lēmuma projekts par pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Invaliditātes pensiju palielināšana līdz iztikas minimumam” turpmāko virzību.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūgusi papildināt sēdes darba kārtību un 1.lasījumā skatīt grozījumus Muzeju likumā. To mērķis ir noteikt muzeju darbības principus, precizēt un papildināt muzeju pārvaldības jautājumus. Savukārt Eiropas lietu komisija lūgusi sēdē iekļaut lēmuma projektu par atbalsta sniegšanu Ukrainai, izmantojot Krievijas imobilizētos aktīvus, nodrošinot spējas sevi aizsargāt un novērtējot panākumus ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūgusi pirmajā lasījumā izskatīt grozījumus, kas noteic Valsts policijai un Valsts robežsardzei tiesības ārkārtas situācijās īslaicīgi izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.
Rīt pulksten 17.00 plānota atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
