D.Mieriņa Dānijas karalim uzsver kopīgas vērtības un pateicas par atbalstu Latvijas aizsardzībā

Latviju un Dāniju vieno kopīga izpratne par drošības situāciju Eiropā un reģiona turpmāko attīstību. Esam ieinteresēti strādāt cieši kopā, lai pārvarētu izaicinājumus un kopīgi stiprinātu aizsardzības spējas. To akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 28.oktobrī, parlamentā uzņemot Viņa Majestāti Dānijas karali Frederiku X un Viņas Majestāti Dānijas karalieni Mēriju.
Uzsverot Latvijas un Dānijas ilgstošās un ciešās divpusējās attiecības, Saeimas priekšsēdētāja izcēla Dānijas sniegto palīdzību grūtajos 1990.gados, daloties ar reformu pieredzi, idejām, vērtībām, kā arī veicot investīcijas Latvijā. Tāpat D.Mieriņa pateicās par nelokāmo atbalstu Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā un NATO. “Šodien esam ciešākie partneri gan šajās organizācijās, gan ANO un īpaši NB8 formātā. Bieži vien Dānija starptautiski pārstāv visu reģionu,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Pārrunājot aktuālo drošības situāciju, D.Mieriņa atzīmēja, ka Saeima ir uzsākusi nākamā gada valsts budžeta izskatīšanu, un tas iezīmējas kā aizsardzības budžets. Latvija šajā jautājumā rīkojas ļoti atbildīgi un izlēmīgi, un jau nākamgad aizsardzības izdevumi pietuvosies piecu procentu atzīmei, pauda Saeimas priekšsēdētāja. Latvija ir pateicīga Dānijai par ieguldījumu Baltijas jūras reģiona drošībā un stabilitātē. Dānijas karavīri NATO misijas ietvaros kuplā skaitā palīdz stiprināt mūsu aizsardzību, atzina Saeimas priekšsēdētāja.
Puses bija vienisprātis, ka Krievijas radīto draudu apstākļos Eiropai nepieciešams strauji attīstīt militāro industriju. D.Mieriņa pauda, ka tas ir liels izaicinājums – patlaban ražošanas jaudas nav pietiekamas, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc militārās tehnikas. Ņemot vērā, ka vēl nesen lielākā daļa no nepieciešamās militārās produkcijas tika saražota ārpus Eiropas, tas ir jāmaina un jānodrošina, lai nauda paliktu Eiropā.
Tāpat sarunas dalībnieki uzsvēra nepieciešamību rūpēties par Baltijas jūras drošību, kopīgi rīkojoties, lai apkarotu Krievijas ēnu floti, kas ne tikai ienes naudu agresora kara mašīnai, bet arīdzan apdraud Baltijas jūras vidi.
Latviju un Dāniju vieno arīdzan cieša un daudzpusīga sadarbība ekonomikas, zinātnes un kultūras jomā. Dānija ir mūsu desmitā lielākā tirdzniecības partnere un astotā lielākā investore. “Mūsu zinātnieki kopīgi īsteno projektus kvantu, kosmosa un mākslīgā intelekta tehnoloģiju jomās,” sadarbības potenciālu iezīmēja Saeimas priekšsēdētāja, tostarp izceļot šogad Latvijas izveidoto Mākslīgā intelekta centru kā labu platformu turpmākās sadarbības stiprināšanai.
Kopā ar D.Mieriņu ar Dānijas karali un karalieni parlamentā tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns un Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, kā arī Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Dānijas parlamentu vadītājs Andris Šuvajevs.
Vizītē Dānijas karali un karalieni pavada arī Dānijas Ministru prezidenta vietnieks, aizsardzības ministrs Troels Lunds Pulsens (Troels Lund Poulsen) un ārlietu ministrs Larss Lēke Rasmusens (Lars Løkke Rasmussen).
