Parlamentā atklās izstādi “Sapņu tilti – mīlestības acīm”, lai izceltu nedziedināmi slimu bērnu ģimeņu vajadzības

(28.10.2025.)

Lai veicinātu izpratni par ģimeņu, kuras audzina nedziedināmi slimus bērnus, vajadzībām, kā arī akcentētu paliatīvās aprūpes sistēmiskas attīstības nepieciešamību, Saeimas namā ceturtdien, 30.oktobrī, atklās fotoizstādi “Sapņu tilti – mīlestības acīm”.

Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Tāpat klātesošos uzrunās Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Jansone.

Izstādi veidojusi Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar pasaulē plašu atzinību guvušo fotogrāfi no ASV Angelu Forkeri (Angela Forker), kuras uzņemtajās fotogrāfijās caur mīlestības skatienu redzami nedziedināmi slimi bērni kādā viņu dzīves mirklī. Fotogrāfijās iemūžinātas desmit ģimenes no Latvijas, un tās apliecina, ka katrs bērns ir skaists, mīlēts un nes sevī vēstījumu pasaulei.

Izstādes “Sapņu tilti – mīlestības acīm” atklāšana ceturtdien, 30.oktobrī, notiks pulksten 10.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11.

 

Saeimas Preses dienests

