Valsts pārvaldes komisija izbraukuma sēdē skatīs Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likuma projektu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti otrdien, 27.oktobrī, dosies izbraukuma sēdē uz Kuldīgu, kur plānots pirmajā lasījumā skatīt rosināto likuma projektu par Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanu un aizsardzību.
Kuldīgas vecpilsēta ir iekļauta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas – UNESCO –pasaules mantojuma sarakstā, un likuma projekts izstrādāts, lai stiprinātu gan materiālā, gan nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību aizsardzību, saglabāšanu, attīstību un pilnvērtīgu pārvaldi Kuldīgas vecpilsētā.
Komisijas sēde notiks Kuldīgas novada pašvaldībā – Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 –, un tā sāksies pulksten 10.00.
Otrdien pulksten 11.00 deputātiem plānota Kuldīgas vecpilsētas apskate un Kuldīgas restaurācijas centra apmeklējums, savukārt pulksten 12.00 – radošo enerģiju koprades vietas “Kuldīgas Adatu fabrika” apmeklējums Kalpaka ielā 4.
Deputāti Kuldīgā apmeklēs arī Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu Kalpaka ielā 1, kur viesosies pulksten 12.30.
Saeimas Preses dienests