Saeimā norisināsies ilgtspējīgas ekonomikas līdzsvarotai attīstībai veltīta konference

(24.10.2025.)

Lai aktualizētu ekonomikas, sociālās labklājības un vides ilgtspējas līdzsvara nepieciešamību un spriestu, kā to meistarīgi panākt, veicinot atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu un neapdraudot nākamo paaudžu spēju rīkoties līdzīgi mums, Saeimā piektdien, 31.oktobrī, norisināsies konference “Ilgtspēja ekonomikas noturībai”. To rīko Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformu “CSR Latvia” un Ārvalstu investoru padomi Latvijā. 

Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, un tā organizēta, lai veicinātu izpratni par to, kā ilgtspējīgi lēmumi ietekmē visas tautsaimniecības nozares – palīdz tām pielāgoties drošības, finanšu un klimata pārmaiņām, nodrošinot drošas piegādes ķēdes un pārdomātu resursu izmantošanu. 

“Ilgtspēja ir valsts drošības, attīstības un finanšu politikas plānošanas sastāvdaļa visos publiskā un privātā sektora aspektos. Noturību un ilgtspēju rada zināšanās un pierādījumos balstīti lēmumi, kā arī aktīva rīcība demogrāfijas, izglītības, veselības, tautsaimniecības, publiskās pārvaldes, budžeta plānošanas un investīciju piesaistes jomās,” pirms konferences akcentē U.Mitrevics. 

Konferences darbs plānots divās daļās, un pirmā no tām iesāksies ar ievadprezentāciju par stratēģijas “Latvija 2050” ilgtspējas attīstības scenārijiem. Klātesošie pēc tam runās par valsts ilgtspējas stratēģiju, cilvēkkapitālu, datiem, pārvaldību, finanšu instrumentiem, ieguldījumiem ilgtspējā un Latvijas ekonomikas ilgtspējas mērķiem.   

Otrā daļa konferencei atvēlēta diskusijām, tostarp par nozaru ilgtspējas mērķiem un to sasaistīšanu ar valsts plānošanas dokumentiem, cilvēkkapitāla nozīmi valsts izaugsmē, sadarbību starp zinātni un uzņēmējiem, pielāgošanos klimata pārmaiņām, datu nozīmi lēmumu pieņemšanā, kā arī sadarbību ar privāto sektoru, finansējumu ilgtspējai. 

Konference piektdien, 31.oktobrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 13.30. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos. 

Konferences programma 

Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.


Saeimas Preses dienests

Otrdien, 28.oktobrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
11:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotās oficiālās pusdienas par godu Viņa Majestātes Dānijas karaļa Frederika X un Viņas Majestātes Dānijas karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijas Republikā
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tang Songgen
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:20  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas (EESK) prezidentu Seamus Boland
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Saeimas sekretāra Edvarda Smiltēna tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Daniel Olsson