Saeima konceptuāli atbalsta Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

(23.10.2025.)

Saeima ceturtdien, 23.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas). Saeima šo likumprojektu atzina par steidzamu un galīgajā lasījumā to plānots izskatīt 30.oktobra Saeimas sēdē. 

Par likumprojektu atbildīgā Saeimas Ārlietu komisija šo likumprojektu pirmajā lasījumā skatīja trīs sēdēs. Pēc komisijas aicinājuma sēdēs piedalījās pārstāvji no vairākām ministrijām – Labklājības, Tieslietu, Izglītības un zinātnes, Ārlietu, Iekšlietu un Veselības –, kuri informēja deputātus par līdz šim paveikto vardarbības mazināšanā un plānotajiem pasākumiem šajā jomā. Savu redzējumu par situāciju sniedza arī tiesībsardze Karina Palkova. Tāpat sēdēs piedalījās un savu viedokli pauda pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 

Likumprojekta anotācijā teikts, ka pašreizējā Stambulas konvencijas īstenošanas prakse liedz gūt pārliecību, vai ikkatrā gadījumā valsts un pašvaldību institūcijas īsteno pasākumus pret vardarbību un tās riskiem atbilstoši deklarācijā ietvertajiem principiem. 

Saeima 16.oktobrī pieņēma deklarāciju vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanai un izskaušanai. Ar šo deklarāciju Saeima uzdod Ministru kabinetam izstrādāt visaptverošu Vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanas un izskaušanas likumu. Deklarācijā arī atzīmēts pienākums veicināt starptautisku sadarbību, kā arī nodrošināt atbalstu un palīdzību organizācijām un tiesībaizsardzības institūcijām, lai, efektīvi sadarbojoties, tiktu ieviesta un realizēta vienota pieeja vardarbības izskaušanā. 

Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā. Tā paredz, ka dalībvalstīm jāveido plašs tiesiskais un praktiskais mehānisms, lai aizsargātu sievietes un citus vardarbībā cietušos, kā arī jānodrošina vispusīga palīdzība un atbalsts.

 

Saeimas Preses dienests

