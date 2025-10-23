Ukrainas un Moldovas parlamentu darbinieki Saeimā iepazīst nacionālo parlamentu lomu ES integrācijas ceļā

(23.10.2025.)
Galerija

Atbalstot Ukrainas un Moldovas eirointegrācijas virzību, Saeima jau otro gadu pēc kārtas sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu organizē mācības šo valstu parlamentu darbiniekiem. Ceturtdien, 23.oktobrī, Saeimā ar apmācību programmas „Nacionālo parlamentu loma Eiropas Savienības integrācijā dalībniekiem tikās un Latvijas pieredzē dalījās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pārrunājot Latvijas ceļu uz dalību Eiropas Savienībā, Saeimas priekšsēdētāja D.Mieriņa kā vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem izcēla sabiedrības pārliecināšanu par integrācijas nozīmi. “Iestājoties Eiropas Savienībā, mēs pievienojāmies demokrātisko valstu saimei un lielajam vienotajam tirgum. Tika pavērtas iespējas brīvi ceļot, strādāt un mācīties, vienlaikus saglabājot savas valsts identitāti un pašnoteikšanos,” pauda priekšsēdētāja, norādot, ka cilvēkiem bieži ir bail pieņemt nezināmo, ko īpaši izmanto eiroskeptiķi.

“Jums jau pašā sākumā ir jābūt skaidram redzējumam, ko vēlaties panākt,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, tostarp pievēršoties šodien parlamenta sēdē aktuālajam jautājumam par valsts valodas stiprināšanu. “Valodas tēma ir jūtīga, to bieži izmanto, lai pretstatītu vienu grupu pret citu. Jo skaidrāk definēsiet valsts valodas politiku, jo mazāk iespēju manipulācijām,” sacīja D.Mieriņa.

Ukrainas un Moldovas parlamentu darbinieki pateicās Latvijai par sniegto iespēju iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par nacionālo parlamentu lomu Eiropas Savienības integrācijas procesā, kā arī par konsekvento Saeimas politisko un praktisko atbalstu. Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētāja arī pauda apbrīnu Ukrainas spējai, neraugoties uz pilna mēroga karu, turpināt reformas un neatlaidīgi virzīties uz Eiropas dalībvalsts statusu.

Apmācību programma par nacionālo parlamentu lomu, integrējoties Eiropas Savienībā, sniedz zināšanas par juridiskajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem saistībā ar Eiropas Savienības darbu. Tā piedāvā iepazīt Latvijas reformu pieredzi pēdējo 30 gadu laikā un veiksmīgo integrāciju eiroatlantiskajās struktūrās. Programma ietver gan tiešsaistes, gan klātienes mācības.

