Iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem būs jāatbild septiņu darbdienu laikā

Iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem pēc būtības būs jāatbild septiņu darbdienu laikā. To paredz trešdien, 22.oktobrī, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā galīgajam lasījumam atbalstītie grozījumi Iesniegumu likumā. Izmaiņas bija rosinātas, lai mazinātu birokrātiju iedzīvotāju saziņā ar iestādēm un noteiktu īsākus termiņus iestādēm atbilžu sniegšanai.
Grozījumi paredz, ka iestādei atbilde uz iesniegumu pēc būtības būs jāsniedz saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā. Patlaban uz iesniegumu jāatbild mēneša laikā no tā saņemšanas.
Savukārt, ja atbildes sagatavošanai iestādei būs nepieciešams iegūt papildu informāciju, sazināties vēl ar citām iestādēm vai analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju, tad atbildes sniegšanas termiņu iestāde varēs pagarināt līdz 15 darbdienām.
Tāpat grozījumi paredz, ka iestāde piecu darba dienu laikā iesniegumu, kas nav tās kompetencē, varēs pārsūtīt citai iestādei. Savukārt, ja iestādes ieskatā tas ir lietderīgi, tā iesniegumu varēs nepārsūtīt, bet informēt iesniedzēju, kurai citai iestādei tas būtu adresējams. Patlaban iesnieguma autors par iesnieguma pārsūtīšanu citai iestādei jāinformē septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Atbildes uz iesniegumiem ir daļa no politikas veidošanas un ieviešanas, kas ietilpst valsts pārvaldes iestāžu pamata pienākumos un nevar tikt uzskatītas par administratīvām izmaksām. Rosinātās izmaiņas mazinās birokrātiju iesniegumu izskatīšanā, process būs vienkāršāks un ātrāks, tādējādi paredzami arī uzlabojumi iedzīvotāju saziņā ar valsts institūcijām, likumprojekta anotācijā norādījuši grozījumu autori.
Plānots, ka izmaiņas iesniegumu izskatīšanā stāsies spēkā no nākamā gada un attieksies uz iesniegumiem, ko iestādes saņems pēc 1.janvāra.
Lai izmaiņas iesniegumu izskatīšanā stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests