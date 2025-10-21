Daiga Mieriņa: augstu vērtējam Nīderlandes ieguldījumu Baltijas reģiona drošības stiprināšanā

“Latvija augstu vērtē Nīderlandes ieguldījumu mūsu reģiona drošības un aizsardzības stiprināšanā, kā arī patrulēšanu Baltijas valstu gaisa telpā,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 21.oktobrī, parlamentā uzņemot Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Karlu Jakobusu Mariju Pērsmanu (Carl Jacobus Maria Peersman). Vēstnieks Saeimā bija ieradies iepazīšanās vizītē.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās vēstniekam par Nīderlandes devumu Ukrainas atbalstam, kas mērāms vairākos simtos miljonu eiro. D.Mieriņa un vēstnieks bija vienisprātis, ka nepieciešams turpināt nodrošināt visaptverošu atbalstu kara plosītajai valstij un Eiropai ir jārīkojas ātri un izlēmīgi.
“Katra novilcināta diena prasa ukraiņu dzīvības,” vēstniekam pauda D.Mieriņa, uzsverot nepieciešamību Eiropas Savienības līmenī pēc iespējas ātrāk vienoties par papildu sankcijām Krievijai. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka ir svarīgi panākt agresorvalsts atbildību par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci.
Runājot par Latvijas un Nīderlandes savstarpējo sadarbību, D.Mieriņa izcēla potenciālu militārās industrijas jomā, tai skaitā dronu koalīcijas ietvaros, kā arī augstajās tehnoloģijās un zinātnē, tostarp ar kosmosa izpēti saistītos jautājumos.
D.Mieriņa un vēstnieks pauda, ka drošība un aizsardzība ir svarīgas prioritātes abām valstīm, tostarp budžeta kontekstā. Nīderlandes vēstnieks atzīmēja, ka būtiski ir stiprināt arī sabiedrības noturību, tai skaitā pret dezinformāciju.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329823229/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests