Saeimas namā Tviterkonvojam veltīta izstāde – brīvprātīgo kustībai par nozīmīgu praktisku atbalstu Ukrainai

Saeimā apskatāma izstāde “Tviterkonvojs”, kas veltīta Latvijas brīvprātīgo kustībai. Cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi ziedojuši savas automašīnas Ukrainai, kā arī tiem, kas atvēlējuši savu laiku un palīdzējuši automašīnas nogādāt līdz Ukrainai un tādējādi ar praktisku atbalstu palīdz ukraiņiem cīņā pret agresoru. Ukrainai un tās aizstāvjiem Tviterkonvojs nogādājis jau vairāk nekā 3200 transportlīdzekļu.
“Tviterkonvojs ir spilgts apliecinājums tam, ka Latvijā cilvēki nepaliek vienaldzīgi – mēs protam apvienoties, lai palīdzētu tiem, kuri cīnās par brīvību un dzīvību. Šī kustība simbolizē mūsu tautas spēku, sirdssiltumu un nelokāmu ticību taisnībai. Ar lepnumu atbalstām šo iniciatīvu, kas pierāda, ka katrs cilvēks, katrs žests var mainīt pasauli uz labu,” akcentē izstādes iniciators parlamentā, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns.
Izstāde stāsta par to, kā viens ieraksts platformā “X” pārauga spēcīgā sabiedriskā kustībā. Cilvēki no visas Latvijas – studenti, pensionāri, ģimenes, uzņēmēji un citi – uz šo ierakstu atsaucās tūlītēji ar domu, ka Ukrainai automašīnas ir vairāk vajadzīgas.
Kad konvoja komanda bija nogādājusi vairāk nekā 1000 automašīnu, iesaistījās arī Finanšu ministrija. Vēl viens izšķirošs brīdis pienāca, kad Saeima vienbalsīgi atbalstīja dzērājšoferu konfiscēto transportlīdzekļu nodošanu Ukrainai. Ar šiem lēmumiem konvoja darbs kļuva vēl plašāks un organizētāks. Palīdzība pienāca arī no ārzemēm, tādējādi konvoja fenomens vērsās plašumā, teikts izstādē.
Arī Saeimas ziedoto mikroautobusu un divas vieglās automašīnas bērnu rehabilitācijas centriem Ukrainā nogādāja Tviterkonvojs pērn decembrī.
Izstādes veidotāji uzsvēruši, ka tas, kas sākās kā pilsoniska iniciatīva, kļuvis par globālu fenomenu, apliecinot, ka patiesa solidaritāte nav tikai materiālā palīdzība, bet arī vēlme būt līdzās citiem visgrūtākajos brīžos. Ar šo iniciatīvu Latvija rāda, cik liela var būt cilvēka sirds. Sabiedrībām, kuras zina, ko nozīmē zaudēt neatkarību, Ukrainas brīvība ir sajūtama kā pašas brīvība. Šī izstāde kādam var atgādināt, ka pat noguruma brīžos mūsu pienākums ir skaidrs – atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai un mieram, akcentējuši veidotāji.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329777821/
Saeimas Preses dienests