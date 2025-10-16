Numura zīmes vairs nebūs jānodod, ja transportlīdzeklis uz laiku noņemts no uzskaites

(16.10.2025.)

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pakalpojumi iedzīvotājiem būs vēl ērtāki – valsts reģistrācijas numura zīmes vairs nebūs jānodod, ja transportlīdzeklis uz laiku noņemts no uzskaites. To noteic Saeimā ceturtdien, 16.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. 

CSDD šo procesu turpmāk nodrošinās elektroniski bez nepieciešamības klātienē nodot numura zīmes. 

“Elektroniska kārtība būs ievērojami ērtāka iedzīvotājiem, jo vairs nevajadzēs doties uz CSDD un fiziski nodot sava automobiļa numura zīmes, ja tas uz laiku tiek noņemts no uzskaites,” iepriekš uzsvēra par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša. 

Jaunā kārtība stāsies spēkā jau 1.novembrī.

 

Saeimas Preses dienests

