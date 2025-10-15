Saeima ārkārtas sēdē lems par 2026.gada valsts budžeta projekta nodošanu komisijām

Parlaments ceturtdien, 16.oktobrī, ārkārtas sēdē lems par nākamā gada un vidēja termiņa valsts budžeta projekta un to pavadošo likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās.
Tāpat ārkārtas sēdē plānots lemt par deputāta pilnvaru apstiprināšanu Jānim Dinevičam.
Pēc ārkārtas sēdes beigām plānots skatīt Saeimas 16.oktobra kārtējās sēdes darba kārtību. Tajā parlamentārieši galīgajā lasījumā lems par jauna Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma projektu. Ar to iecerēts uzlabot ugunsdrošību valstī.
Galīgajā lasījumā iecerēts skatīt par steidzamām atzītās izmaiņas, kas noteic, ka, noņemot transportlīdzekli no uzskaites, nav jānodod numura zīmes.
Tāpat galīgajā lasījumā plānots skatīt par steidzamiem atzītos grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. Tie paredz kompensācijas par pasažieru ar atvieglojumiem pārvadāšanu komercreisos.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus, kas paredz nodrošināt privātpersonai taisnīgu un efektīvu kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā nodarītā kaitējumu atlīdzinājumu. Savukārt grozījumus KNAB likumā, kas cita starpā paredz nostiprināt biroja risku analīzes informācijas sistēmu, parlaments skatīs pirmajā lasījumā.
Sēdē plānots skatīt arī deklarācijas projektu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, kā arī lēmuma projektu, kas precizē, ka piemērojot atbildību par vajāšanu, nav jāpierāda nolūks iebiedēt. Tāpat deputāti lems par 10 422 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Saglabāsim mūsu bērniem bērnību!” turpmāko virzību.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp izmaiņām, ar kurām iecerēts pilnveidot dzīvesvietas deklarēšanas regulējumu, tai skaitā ieviešot elektronisku risinājumu nepamatotas deklarēšanās īpašumos novēršanai.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā 16.oktobra kārtējās sēdēs darba kārtībā iekļauti 23 jautājumi.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests