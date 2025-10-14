Saeimā atklās izstādi “Latviešu grāmatai 500”

(14.10.2025.)

Atzīmējot latviešu grāmatniecības piecsimtgadi un Valsts valodas dienu, Saeimā ceturtdien, 16.oktobrī, atklās tematisku plakātu izstādi “Latviešu grāmatai 500”. Tā iezīmē notikumu cikla kulmināciju, kas šī gada novembrī noslēgs Latvijas Nacionālās bibliotēkas latviešu grāmatniecības vēstures nozīmīgākajiem notikumiem veltīto programmu.

Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, klātesošos uzrunās arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore Marika Selga.

Latviešu grāmatniecības aizsākumi meklējami 1525.gadā, kad tika iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā. Gadsimtu gaitā grāmatniecība kļuvusi par vienu no mūsu nācijas kultūras un identitātes pamatiem. Izstāde vēsta par pirmo drukāto grāmatu latviešu valodā, pirmo latviešu dibināto bibliotēku Ēdolē, kā arī par pirmās enciklopēdijas un avīzes tapšanu. Tā atklāj arī latviešu valodas un kultūras kanona attīstību un iepazīstina ar lasīšanas veicināšanas kustību – Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju.

Izstādes atklāšana notiks ceturtdien, 16.oktobrī, plkst. 10.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11. Ikvienam interesentam izstāde un vairāki ar to saistīti izglītojoši materiāli pieejami arī digitāli – vietnē www.gramatai500.lv/piedalies.

Izstādi veidojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, un parlamentā par tās norisi gādā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 14.oktobrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde
12:00  Eiropas lietu komisijas un Publisko izdevumu un revīzijas komisijas kopsēde
12:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Daniel Olsson
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēde
13:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:15  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Katherine Jane Leach
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Katherine Jane Leach
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Lietuvas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Valdas Lastauskas