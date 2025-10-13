Saeimā trešdien iesniegs 2026.gada valsts budžeta projektu

Trešdien, 15.oktobrī, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no finanšu ministra Arvila Ašeradena saņems 2026.gada valsts budžeta projektu. Tradicionālajā budžeta portfeļa iesniegšanas pasākumā piedalīsies arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Budžeta projekta iesniegšanas pasākums trešdien notiks pulksten 9.40 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11. Pēc tam turpat plānots preses brīfings, kurā piedalīsies D.Mieriņa, A.Ašeradens un A.Čakša.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuri vēlas atspoguļot budžeta projekta iesniegšanu, aicinām Saeimas nama Lielajā vestibilā trešdien ierasties līdz pulksten 9.35.
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests