Saeimā trešdien iesniegs 2026.gada valsts budžeta projektu

(13.10.2025.)

Trešdien, 15.oktobrī, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no finanšu ministra Arvila Ašeradena saņems 2026.gada valsts budžeta projektu. Tradicionālajā budžeta portfeļa iesniegšanas pasākumā piedalīsies arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša. 

Budžeta projekta iesniegšanas pasākums trešdien notiks pulksten 9.40 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11. Pēc tam turpat plānots preses brīfings, kurā piedalīsies D.Mieriņa, A.Ašeradens un A.Čakša. 

