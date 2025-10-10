Eiropas lietu komisija atbalsta pagaidu nolīguma noslēgšanu ar MERCOSUR valstīm

Brīvās tirdzniecības partnerības nolīgums starp Eiropas Savienības (ES) un Dienvidamerikas valstīm tiek veidots, lai padziļinātu sadarbību un veicinātu savstarpējo tirdzniecību. Komisijas deputāti piektdien, 10.oktobrī, apstiprināja Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu padomei, atbalstot šāda nolīguma noslēgšanu.
MERCOSUR ir reģionāla ekonomiskā un politiskā savienība Dienvidamerikā, kurā ietilpst Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja. ES un MERCOSUR tirdzniecības nolīgums būs viens no lielākajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem pasaulē. Sarunas par to sākās jau 1999.gadā, politiskā vienošanās tika panākta 2019.gadā, un tagad process tuvojas noslēgumam.
Nolīgums paredz pakāpenisku muitas tarifu atcelšanu un tirdzniecības atvieglošanu abos reģionos. MERCOSUR atcels tarifus vairāk nekā 90 procentiem ES eksporta, kā arī Eiropas uzņēmumi varēs piedalīties MERCOSUR valstu publiskajos iepirkumos un otrādi.
Importam no MERCOSUR dalībvalstīm būs jāatbilst ES kvalitātes prasībām un standartiem, uzsvēra Ārlietu ministrijas pārstāvji. Vienošanās ietver arī aizsardzības mehānismus ES lauksaimniecības nozares jutīgo preču kategorijām, ja importa pieaugums draudēs nodarīt kaitējumu ES ražotājiem. Eiropas Komisija veiks pastāvīgu tirgus ietekmes uzraudzību.
Ārlietu ministrijas pārstāvji pauda, ka Latvijas uzņēmēji pārsvarā eksportē IT produkciju un nolīgums nodrošinās labāku piekļuvi tirgum. Tāpat tas mazinās birokrātiskos šķēršļus.
Partnerības nolīgums jāratificē visām ES dalībvalstīm. Kamēr šis process noritēs, spēkā būs pagaidu tirdzniecības nolīgums, kas jau nodrošinās paredzētos labvēlīgos nosacījumus, tostarp muitas tarifu samazināšanu un piekļuvi MERCOSUR tirgum.
Deputāti sēdē apstiprināja arī nacionālo pozīciju par muitas nodokļu korekcijām konkrētu ASV izcelsmes preču importam un tarifu kvotu atvēršanu.
Saeimas Preses dienests