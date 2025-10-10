Daiga Mieriņa Eiropas Parlamenta priekšsēdētājai: lielāka nacionālo parlamentu iesaiste – solis uz spēcīgāku Eiropu

Nacionālajiem parlamentiem ir būtiska loma spēcīgas Eiropas nākotnes veidošanā. Vairāk izmantojot nacionālo parlamentu pieredzi un ietekmi, ieguvēji būtu mēs visi, nodrošinot tiešāku saikni ar cilvēkiem un sabiedrības vajadzībām, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 10.oktobrī, uzņemot Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu (Roberta Metsola).
Drošība un aizsardzība ir kopīga prioritāte, un tas ir aktuāls jautājums visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. D.Mieriņa un R.Metsola bija vienisprātis, ka, pieaugot globālajiem izaicinājumiem, ir būtiski stiprināt Eiropas aizsardzības spējas. Šis temats pārrunāts arī kontekstā ar Eiropas Savienības nākamo daudzgadu budžeta projektu, izceļot vienkāršākas finanšu programmas, lai atvieglotu piekļuvi finansējumam aizsardzības spēju stiprināšanai.
Latvija robežojas ar agresorvalstīm – Krieviju un Baltkrieviju -, taču karš Ukrainā ietekmē visu Eiropu, un tādēļ vēl jo būtiskāk ir stiprināt mūsu un līdz ar to visas Eiropas Savienības un NATO austrumu robežu, sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
D.Mieriņa un R.Metsola īpaši uzsvēra arī atbalstu Ukrainai. Kā akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, lai palīdzētu Ukrainai, tai no Eiropas ir ārkārtīgi svarīgas trīs lietas: ātra lēmumu pieņemšana, nauda un ieroči. Latvija īsteno savu apņemšanos Ukrainas militārajam atbalstam novirzīt vismaz 0,25 procentus no iekšzemes kopprodukta un turpinās to darīt.
Saeimas priekšsēdētāja izcēla arī dzelzceļa projekta “Rail Baltica” nozīmību, uzsverot, ka no tā ieguvējas būs ne tikai Baltijas valstis, bet gan visa Eiropa, tostarp arī Ukraina. Šim dzelzceļa savienojumam ir stratēģiska nozīme mūsu kopējā drošībā un aizsardzībā. Lai gan sākotnēji projekts tika veidots citiem mērķiem, šodien, mainīgo ģeopolitisko apstākļu dēļ, tā loma kļuvusi vēl nozīmīgāka. “Rail Baltica” projekts ir svarīgs ne vien reģionālās savienojamības ziņā, bet arī būtisks elements militārās mobilitātes stiprināšanā, uzsvēra D.Mieriņa.
Saeimas Preses dienests